Ancer y Nieman persiguen desde el cuarto puesto a Bradley y Burns

En la imagen el mexicano Abraham Ancer. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Palm Harbor (Florida, EE.UU.), 1 may (EFE).- El mexicano Abraham Ancer y el chileno Joaquín Niemann ascendieron este sábado al cuarto puesto del torneo Valspar Championship, en Palm Harbor (Florida), que dominan los estadounidenses Keegan Bradley y Sam Burns al cabo de la tercera jornada.

Ancer y Niemann concluyeron su travesía con 203 golpes (-10).

Bradley y Burns se mantuvieron al frente de la clasificación al concluir la penúltima ronda con un acumulado de 199 (-14).

Con este registro tienen uno de ventaja sobre su compatriota Max Homa, que también conservó el tercer lugar (200, -13).

Junto a Ancer y Niemann, otros dos rivales, los estadounidenses Cameron Tringale y Ted Potter Jr., comparten el cuarto escaño.

Pese a mantener su condición de privilegio, Bradley, de 34 años, no tuvo hoy su mejor desempeño al firmar una tarjeta de 69 (-2), después de producir un eagle, dos birdies y dos bogeys.

Burns, de 24 años, tuvo el mismo registro y trayectoria que su compatriota. En la primera mitad del recorrido sumó eagle y dos birdies, pero acabó con dos bogeys, en el hoyo 16 y 18.

Homa mostró más solidez y consistencia al entregar por segunda vez un tarjeta de 66 golpes (-5).

El jugador californiano, de 30 años, acabó el recorrido en el Copperhead Course de Innisbrook Resort (Palm Harbor, Florida), con un eagle, cinco birdies y dos bogeys.

El chileno Ancer acumuló 66 golpes (-5) tras enlazar seis birdies y un bogey que le permitieron recuperar 12 posiciones y estar listo para luchar por el título este domingo.

Niemann sembró en su recorrido cuatro birdies. Entregó una tarjeta de 67 golpes (-4) y al igual que Ancer se mantiene en el pulso por el título, en su caso, el primero de la nueva temporada.

El colombiano Camilo Villegas resumió su jornada en 68 (-3) y ascendió diez puestos. Ahora acumula 208 golpes (-5) y comparte el escalón 23 con otros cuatro rivales.

El venezolano Jhonattan Vegas entregó su peor tarjeta en lo que va del torneo con 71 golpes (par), que lo dejan con 210 impactos (-3). Perdió seis posiciones y ocupa el trigésimo noveno puesto con otros siete jugadores.