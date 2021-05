AMP3.- El Salvador.- La Asamblea de El Salvador, aliada de Bukele, destituye jueces del Constitucional y fiscal general

10/02/2020 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se dirige a sus simpatizantes tras la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL TWITTER @ELCONSEJOSV



A pesar de que el Constitucional declara ilegítima la decisión de la Asamblea, esta juramenta a los nuevos magistrados



Los diputados oficialistas también aprueban la destitución del fiscal general de la nación, Raúl Melara



La comunidad internacional critica la medida y Bukele les responde que "no es de su incumbencia"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



A tan solo unas horas de que la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, aliada del presidente, Nayib Bukele, haya tomado posesión, la primera iniciativa aprobada ha sido la destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, algo que ya ha sido criticado por organizaciones y la comunidad internacional como un paso más hacia el autoritarismo, y del fiscal general de la nación, Raúl Melara.



En la primera sesión plenaria, la diputada y vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, ha sometido una solicitud de dispensa de trámite para discutir la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, que finalmente ha obtenido la luz verde de la cámara con 64 votos, todos oficialistas.



Los magistrados Luis Javier Suárez, Héctor Naúm García, José Ángel Pérez, Elsy Dueñas Lobos y Óscar Alberto López Jérez han sido propuestos para sustituir a los titulares hasta el momento --José Óscar Pineda Navas, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento--. También se ha destituido a los suplentes.



Los argumentos esgrimidos por la nueva Asamblea de mayoría oficialista han sido, en su mayoría, las decisiones que tomó la sala en relación a cuestiones de la pandemia, como por ejemplo la declaración de inconstitucionalidad de varios decretos ejecutivos, violando presuntamente la Constitución.



No obstante, tras la decisión de la Asamblea, el Tribunal Constitucional ha emitido una resolución que declara como inconstitucional la deposición de los jueces.



"Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de esta Sala de lo Constitucional es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista", describe la sentencia, que detalla que hay una "marcada intención" de suprimir los controles hacia el Ejecutivo y el Legislativo.



Sin embargo, a pesar de esta sentencia de ilegitimidad de la decisión, la nueva Asamblea ha juramentado los cargos de los nuevos jueces. Según informa la prensa local, además, un grupo de agentes de la Policía Nacional se ha apostado fuera de las oficinas del Tribunal Supremo y posteriormente han tomado las instalaciones, junto con los nuevos jueces, que han sido escoltados hasta el interior.



Según 'La Prensa Gráfica', dentro también hay personal de la Presidencia, junto con el director de la Policía Nacional.



DESTITUCIÓN DEL FISCAL GENERAL



Después de esta serie de medidas en referencia a la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa ha pedido la destitución del fiscal general del país, Raúl Melara, justificando que es una decisión que "corresponde a sus evidentes actuaciones y decisiones con claras motivaciones políticas, lo que pone en tela de juicio su objetividad, independencia e imparcialidad".



"El actual fiscal general de la República ha incumplido con su obligación constitucional de defender los intereses del Estado y de la sociedad, por complacer a grupúsculos de poder político y económico, cuyo objetivo es defender intereses oscuros en contra del pueblo salvadoreño", ha precisado el órgano legislativo a través de su cuenta de Twitter.



La propuesta, presentada también por la bancada oficialista, se ha hecho a través de una dispensa de trámite, es decir, que no se discutirá en comisión de la cámara, informa 'El Mundo'. Melara ha sido uno de los más críticos con Bukele, y desde que este accediera a la Presidencia han protagonizado encontronazos, especialmente en Twitter.



Finalmente, y al igual que con la iniciativa anterior, los 64 diputados aliados de Bukele han dado luz verde a la destitución de Melara.



REACCIONES A LA DECISIÓN



Las reacciones no se han hecho esperar, y el director Human Rights Watch, Juan Miguel Vivanco, ha asegurado que "Bukele rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos". En cambio, desde la oposición, han criticado lo sucedido como "golpe de Estado".



El secretario general del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, ha explicado a través de su cuenta de Twitter que el presidente salvadoreño "consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo".



También el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, ha condenado "los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional".



Por su parte, Bukele ha celebrado la decisión en cuenta de Twitter. "Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡destituidos!", ha agregado, tras asegurar que "saqueos y crímenes le han hecho a nuestro país y a nuestra gente", mientras "ellos celebran, el pueblo celebra con nosotros".



También desde Estados Unidos han llegado las primeras reacciones, y la subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, ha advertido que "la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el Gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas".



Otros políticos estadounidenses, como el gobernador de Massachusetts, Jim McGovern, que ha asegurado que "esto no es democracia, es la destrucción de la independencia judicial", o Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden, que ha comentado en Twitter "así no se hace".



Ante estas críticas por parte de la comunidad internacional, el mandatario salvadoreño ha esgrimido en un mensaje de Twitter "a nuestros amigos de la comunidad internacional: queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca.



"Pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa, y eso no es de su incumbencia", ha puntualizado.



EL EXSECRETARIO DE BUKELE, NUEVO PRESIDENTE DEL CONGRESO



Por otro lado, en la sesión celebrada este sábado, la Asamblea Legislativa ha elegido a Ernesto Castro, exsecretario privado de Bukele, como presidente de la cámara para el período 2021-2024 con 64 votos del oficialismo.



La diputada Suecy Callejas ha sido elegida como primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y el legislador de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, como segundo vicepresidente. El diputado Guillermo Gallegos, ha sido elegido como tercer vicepresidente.



Por otro lado, la Junta de la Asamblea Legislativa ha sido reducida de 11 a ocho directivos, que serán de los partidos de Nuevas Ideas (NI), GANA, PCN y GANA.