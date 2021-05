AMP.- Fórmula 1/GP Portugal.- Hamilton triunfa en Portimao y refuerza su liderato

Alonso remonta hasta la octava posición y Sainz termina undécimo



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se ha adjudicado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Portugal, tercera cita del Mundial de Fórmula 1, y afianza su liderato, mientras que los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) han terminado octavo y undécimo, respectivamente.



De esta manera, el heptacampeón del mundo consigue su segundo triunfo de la temporada y el número 97 de su carrera, liderando un podio en el que le han acompañado el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que firmó la vuelta rápida.



Por su parte, Alonso cuajó una gran actuación partiendo decimotercero y metiéndose, por primera vez este año, en los puntos, mientras que Sainz ha sufrido la degradación de sus neumáticos en el tramo final y no ha podido ser más que undécimo.



En una salida sin incidentes, Bottas defendió su posición de privilegio, mientras Sainz consiguió mejorar una plaza hasta la cuarta después de superar al mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull). Alonso, por su parte, cedía un puesto tras irse por la grava.



La tranquilidad inicial se rompió cuando el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) se llevó por delante a su compañero Antonio Giovinazzi en la recta de Portimao, dejando su monoplaza tirado en la escapatoria de la curva 1 y provocando la salida del primer coche de seguridad.



El relanzamiento de la carrera no sorprendió a Bottas, que mantuvo su liderato justo antes de que Hamilton superase a Verstappen con DRS. A ritmo de vuelta rápida, el heptacampeón del mundo se acercó al escandinavo, y fue en la vuelta 20 cuando al fin logró superarle.



Bottas, mientras, actuó como dique de contención ante 'Mad Max', que tuvo que esperar hasta el giro 37 -después de la parada del finlandés- para lograr superarle en pista. De ahí al final, nada cambió en la parte delantera.



Por detrás, Alonso se empleaba a fondo en remontar posiciones. A falta de algo más de 20 vueltas, salió undécimo de boxes, y se metió en zona de puntos al sobrepasar a Pierre Gasly en la recta de meta para ser décimo. La velocidad punta de su Alpine permitió al asturiano adelantar también al australiano Daniel Ricciardo (McLaren), y ya a falta de ocho giros se impuso en un duelo fratricida con Sainz.



El madrileño se vio perjudicado por la elección de las gomas, muy deterioradas en las últimas vueltas, y no pudo meterse en la zona de puntos, cediendo seis puestos desde su lugar en parrilla.



Tras las posiciones del podio, Pérez, el británico Lando Norris (McLaren), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el francés Esteban Ocon (Alpine), Alonso, Ricciardo y Gasly completaron el 'Top 10' de la cita.