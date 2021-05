AMP.- Colombia.- La alcaldesa de Bogotá rechaza la militarización por "innecesaria"

La Fiscalía informa de 178 personas detenidas en la jornada de paro nacional e investiga siete muertes en el marco de las protestas



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha rechazado la militarización ordenada por el presidente Iván Duque ante las protestas contra la reforma fiscal por considerar "innecesaria" la presencia de soldados en las calles.



"La movilización pacífica fue mayoritaria y vibrante en Bogotá. Algunos actos vandálicos aislados obligaron la intervención policial. Pese a las dificultades del día, nuestra policía tiene la situación bajo control. No se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización", ha publicado López a través de su cuenta de Twitter.



Duque no ha retirado a los militares de las calles, aunque este domingo ha confirmado la retirada del proyecto de reforma fiscal, motivo de las movilizaciones de los últimos cuatro días y que se han saldado con la muerte de una veintena de personas.



Pese al anuncio, varios grupos ciudadanos han convocado nuevas marchas en Bogotá para los próximos días para expresar su descontento, ya no contra la reforma, sino contra las decisiones del Gobierno en general y la represión de la protesta.



278 PERSONAS DETENIDAS DURANTE EL PARO NACIONAL



La Fiscalía de Colombia ha informado este domingo que, durante la jornada de paro nacional, se detuvo a 278 personas, de las cuales 83 han sido imputadas y 18 han sido afectadas con medidas de aseguramiento.



El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ha presidido este domingo una reunión con su equipo directivo y los directores seccionales para "conocer de primera mano la situación en las regiones y las afectaciones que ha dejado la jornada del paro", tal y como ha indicado el órgano a través de su cuenta de Twitter.



También ha informado que está recaudando material en el marco de la investigación de la muerte de siete personas que, "de acuerdo con lo establecido de manera preliminar, habrían sido víctimas en hechos directamente relacionados con el paro".



Asimismo, ha precisado que durante las protestas se han notificado otros hechos delictivos que también están siendo investigados, como los ataques a ocho sedes de la Fiscalía en Cali, Popayán, Facatativá, Soacha, Bogotá, Tunja y Barranquilla.



Por otro lado, la autopsia del joven Santiago Murillo ha confirmado que murió como consecuencia de un disparo de armas, que le ocasionó una herida mortal en el tórax en la región precordial. Murillo, de 19 años, falleció la noche del sábado en el marco de las protestas iniciadas contra la reforma tributaria y coincidiendo con el Día de los Trabajadores.