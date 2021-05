Alexis Sánchez, campeón en Chile, Argentina, España, Inglaterra... e Italia

EFE/EPA/CARMELO IMBESI

Roma, 2 may (EFE).- El chileno Alexis Sánchez se coronó este domingo campeón de Italia con el Inter de Milán y aumentó a cinco los países en los que levantó al menos un trofeo en su cada vez más exitosa carrera, tras Chile, Argentina, España e Inglaterra.

Tras el título chileno ganado con el Colo Colo, el argentino logrado con el River Plate, los seis trofeos levantados con el Barcelona y los cuatro conquistados con el Arsenal, Alexis agregó a su vitrina el "Scudetto" de la Serie A.

Lo conquistó este domingo después de que el Atalanta no pasara del 1-1 en el campo del Sassuolo, lo que permitió al Inter, que venció este sábado al Crotone, sumar trece puntos de ventaja a falta de cuatro jornadas para el final de la Serie A.

El Niño Maravilla, que comparte el vestuario con su compatriota Arturo Vidal, cerró el círculo en Italia, que fue su primera experiencia en Europa, a la que llegó con 19 años cuando le fichó el Udinese.

Fue en Udine, club especializado en la captación y formación de talento, donde empezó a lucirse y tras tres temporadas dio el salto al Barcelona.

En España, Alexis conquistó una Liga, una Copa del Rey, dos Supercopas españolas, un Mundial de Clubes y una Supercopa europea, acabando su etapa con 47 goles en 141 partidos.

Tras tres temporadas, aceptó una millonaria propuesta del Arsenal y abrió una exitosa etapa en Inglaterra, en la que logró conquistar en cuatro años tres Community Shield (la Supercopa inglesa) y dos FA Cup, pese a que su club llevara ya años viviendo importantes problemas de rendimiento liguero.

Fichó a continuación por el Manchester United, pero sus 18 meses en el lado rojo de Manchester fueron marcados por una interminable serie de lesiones. Apenas pudo jugar 45 partidos y marcó cinco goles.

Sin embargo, la huella dejada por el Niño Maravilla en Italia no pasó desapercibida en el Inter de Milán, que eligió al chileno para potenciar su delantera y aportar elementos de personalidad a la plantilla del técnico Antonio Conte.

Alexis, pese a seguir arrastrando varios problemas físicos, logró asentarse de forma positiva en Milán y recogió este año el premio a sus esfuerzos con el título de campeó de Italia.

Ya había rozado un trofeo el año pasado, pero su Inter se rindió ante el Sevilla en la final de la Liga Europa.

Tras anotar cuatro goles en su primera campaña italiana, Alexis suma cinco este curso, todos en la Serie A, en la que, pese a ser suplente del belga Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez, ha dado muestra de una excelente conexión con el marroquí Achraf Hakimi, con el que formó una dupla espectacular en varios tramos de la campaña.

En los últimos meses anotó un doblete decisivo en un trabajado triunfo en el campo del Parma y metió un gol y dio una asistencia para desbloquear un partido complicado en San Siro contra el Torino. Puntos que contribuyeron en poner cuesta abajo el camino hacia el título.

Un título que llegó este domingo para el Inter y para Alexis. Es el decimoquinto de su exitosa carrera de clubes, al que se suman las dos Copas América ganadas con la selección chilena.

Andrea Montolivo