Alemania.- Los conservadores de Merkel pierden tres puntos en intención de voto y Los Verdes se sitúan en cabeza

BERLÍN, 2 (DPA/EP)



La Unión Demócrata Cristiana y su rama bávara, la Unión Social Cristiana (CDU/CSU), han pedido tres puntos porcentuales en intención de voto para las elecciones generales de septiembre, que ganarían Los Verdes, según una encuesta publicada este domingo.



A cinco meses de los comicios, el candidato de CDU/CSU, Armin Laschet, tiene una intención de voto del 24 por ciento, mientras que un 27 por ciento de los electores se decantaría por Los Verdes --un punto menos respecto a la semana anterior--, muestra el sondeo de Kantar para el 'Bild am Sonntag'.



Los Verdes también ganan en afiliación tras el nombramiento de la copresidenta de la formación, Annalena Baerbock, como candidata a canciller hace casi dos semanas.



"Desde el nombramiento de Annalena Baerbock hemos tenido más de 3.700 nuevos miembros del partido. Ya somos más de 110.000 afiliados", ha declarado el secretario general de la formación, Michael Kellner, al dominical 'Welt am Sonntag'.



Además, ha agregado que hay una "clara" tendencia al crecimiento en las donaciones. "En el año electoral 2021, esperábamos unos 700.000 euros. Ahora estamos en dos millones y medio de euros, incluyendo grandes donaciones, pero también muchas cantidades menores", ha detallado.



Así, el partido ecologista ha aumentado su presupuesto de campaña. "Actualmente estamos planificando con un total de 12 millones de euros. Eso es aproximadamente el doble que en 2017, pero sigue siendo significativamente menos de lo que los dos principales partidos tienen disponible", ha señalado Kellner, que ha remarcado que Los Verdes son el "principal rival" de la CDU/CSU. "Eso no ha cambiado durante la pandemia", ha asegurado, reiterando que luchan "por el primer puesto".



La encuesta también revela que el Partido Socialdemócrata (SPD) ha ganado dos puntos porcentuales, hasta el 15 por ciento, y el Partido Democrático Libre (FDP) ha hecho lo propio, para ubicarse en el 11 por ciento de la intención de voto. El Partido de la Izquierda --7 por ciento-- y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) --10 por ciento-- se mantienen sin cambios.



Las elecciones generales en Alemania se celebrarán el 26 de septiembre. Los comicios marcarán el fin de la era de la canciller, Angela Merkel, en el puesto, tras 16 años en el poder.