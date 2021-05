"Ahora es el momento de apretar", asegura Nadal

El tenista español Rafael Nadal, número dos del mundo, aseguró este domingo en vísperas de su participación en el Torneo de Madrid que es "el momento de apretar" con la vista puesta en Roland Garros.

"Mi calendario es claro: Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y luego Roland Garros, ahora es el momento de apretar y hacer un esfuerzo en estos tres meses y en eso estoy centrado", afirmó Nadal en una rueda de prensa virtual.

"Me siento bien", afirmó el cinco veces ganador del Masters 1000 de Madrid, añadiendo estar "con ilusión, contento de estar aquí" tras imponerse en el torneo de Barcelona.

"Jugar en casa siempre es bonito, además es un torneo de los importantes del año", aseguró Nadal antes de iniciar su periplo en el que será su cuarto evento del año.

Nadal acude a Madrid con el objetivo de ganar, pero también de sentirse bien sobre la pista.

"Lo que me gustaría es ganar, si gano querrá decir que he hecho muchas cosas bien. Barcelona fue un paso adelante para mí y lo que me gustaría es sentir que estoy jugando bien", dijo Nadal.

"En general lo que me gustaría es jugar los máximos partidos posibles, conseguir el mejor resultado posible y después, analizándolo a nivel de juego, que el servicio me ha funcionado mejor, que me he sentido mejor en la pista", desgranó el español.

"Al final todo se reduce a una cosa que es jugar bien y tratar de ir a Roma con una sensación positiva", afirmó el jugador balear.

Mirando a Roland Garros, Nadal no supo decir si el hecho de haber retrasado unos días el evento puede beneficiarle en su preparación.

"No lo sé. La situación está como está en el mundo. Lo único un poco menos positivo es que tenemos una semana menos entre Roland Garros y Wimbledon. Es el principal problema más que la preparación. Personalmente no creo que haga grandes cambios para Roland Garros", explicó.

Animado por estar en Madrid, Nadal sólo lamentó que las estrictas medidas de seguridad por la pandemia restringen los movimientos de los tenistas.

"Es una pena que esta semana no nos dejen salir al menos a pasear una hora al día. Volvemos a lo que es un confinamiento más estricto, pero hay una gran diferencia: tenemos público y eso ayuda a nivel energético a tolerar un poco todo".

