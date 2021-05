3-1. Max Scherzer se acercó al juego sin carreras

En la imagen, Max Scherzer de los Nacionales de Washington. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Washington (EE.UU.), 2 may (EFE).- El abridor Max Scherzer lanzó este domingo bola de cinco hits, el primera base Ryan Zimmerman conectó jonrón de tres carreras y los Nacionales de Washington derrotaron a los Marlins de Miami por 3-1.

Scherzer (2-2) llevó blanqueada hasta la novena entrada antes de que el segunda base puertorriqueño Isan Díaz lo castigara con un jonrón.

El derecho ponchó a nueve, no dio pasaporte y golpeó a un bateador. Fue el décimo segundo juego completo de su carrera

Zimmerman, de 36 años, quien optó por no participar en la temporada 2020, está bateando para .319 con cuatro jonrones y 10 carreras impulsadas en acción limitada. Ha bateado de forma segura en ocho de sus 10 aperturas.

Por los Marlins, Díaz sacó la pelota del campo en el noveno episodio contra Scherzer, sin compañeros por delante.

La derrota de los Marlins la cargó el abridor Trevor Rogers (3-2) en cinco episodios.