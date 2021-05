2-1. El Barcelona jugará su segunda final de la Liga de Campeones

Las jugadoras del FC Barcelona celebran el segundo gol conseguido ante el PSG, durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones femenina que se disputa en el estadio Johan Cruyff. EFE/Alberto Estévez

Sant Joan Despí (Barcelona), 2 may (EFE).- El Barcelona no falló en su cita con la historia y disputará por segunda vez la final de la Liga de Campeones tras vencer en la vuelta de las semifinales por 2-1 al París Saint-Germain con dos goles de Lieke Martens y mostrando una versión heroica que completó una trayectoria que le eleva como uno de los mejores equipos de los 121 años de vida del club azulgrana.

El sueño de Gotemburgo (Suecia), donde se disputará la final, ya es una realidad gracias a un nuevo golpe sobre la mesa en el Olimpo europeo del Barcelona de Lluís Cortés, más contundente que el dado la temporada pasada en las semifinales ante el Wolfsburgo. Esta vez, además del juego, también acompañó el resultado.

Esta vez el Barcelona hizo bueno el 1-1 del partido de ida ante el París Saint-Germain, que eliminó en cuartos de final al Olympique de Lyon, el campeón de la cinco últimas ediciones de la competición.

La situación se puso de cara para el Barcelona bien temprano, en el minuto 8, cuando un pase largo de Leila Ouahabi dejó a Lieke Martens sola ante Christian Endler, a quien batió con un disparo de rosca que se coló por el lado derecho de la portera chilena y que provocó el júbilo en un Estadi Johan Cruyff que pudo contar con 981 espectadores entregados.

El tanto destensó las piernas de las jugadoras azulgranas, que se habían visto dominadas por las francesas en los primeros compases del encuentro, y poco a poco se hicieron fuertes en el encuentro a pesar de que el PSG siguió comandando el juego y mantuvo al Barcelona resistiendo las embestidas en su propio campo.

Superada la media hora de partido, hubo un intercambio de golpes: Martens en el 31 tan solo tuvo que empujar a la portería un balón que Caroline Graham Hansen puso con precisión desde la banda derecha. Pero el Barcelona aún estaba digiriendo la euforia cuando un error defensivo a la hora de despejar un córner propició que Marie-Antoinette Katoto pusiera el 2-1.

Este titánico duelo entre los dos equipos más en forma del continente se lo perdió el presidente azulgrana Joan Laporta, quien escogió acudir al partido de Liga que el equipo masculino disputará esta noche en Valencia y LaLiga no le permitió saltarse la burbuja.

En el segundo tiempo el Barcelona también estuvo privado de su mejor arma, el juego de posesión, y vivió de contraataques que le sirvieron para oxigenarse y liberar temporalmente de trabajo a las defensas, entre ellas una imperial Mapi León. En el 59, Sandra Paños desbarató un disparo cruzado envenenado de Ramona Bachmann.

Precisamente un contragolpe provocó las tres de las mejores ocasiones de gol del Barcelona en la segunda parte. En el 68, Aitana Bonmatí hizo un pase en profundidad a Graham Hansen, quien hizo una extraordinaria conducción desde el medio del campo que terminó con un disparo que mandó a córner Endler.

El saque de esquina conllevó que Jennifer Hermoso tuviese en sus botas el 3-1, pero su disparo se estrelló en el palo derecho de Endler antes de que otra vez la pelota se fuera a córner. Este lo remató de cabeza Marta Torrejón al larguero mientras los espectadores del Estadi Johan Cruyff se desesperaban por el infortunio.

La entrada en el campo de Mariona Caldentey, Kheira Hamraoui y Asisat Oshoala dio aire al Barcelona, que consiguió resistir durante el último tramo de partido sin verse abocado a encerrarse en su área y hasta tuvo otra clara oportunidad para sentenciar la eliminatoria en las botas de la delantera nigeriana. Pero no hizo falta un tercer gol para abrazar la Historia.

Han pasado dos años desde la primera final de la 'Champions' del Barcelona, disputada en Budapest ante un imperial Olympique de Lyon. Entonces las azulgranas pagaron la novatada y cayeron por 4-1. Esta vez no hay otro objetivo que llevar la copa al museo.

- Ficha técnica:

2 - Barcelona: Paños; Torrejón, Pereira (Hamraoui, min. 75), Mapi León, Ouahabi; Aitana (Oshoala, min. 79), Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Martens (Mariona Caldentey, min. 72) y Hermoso.

1 - París Saint-Germain: Endler; Lawrence, Irene Paredes, Dudek, Morroni (Bruun, min. 87); Formiga (Huitema, min. 73), Geyoro, Däbritz; Bachmann (Nadim, min. 73), Baltimore y Katoto.

Goles: 1-0: Martens, min. 8. 2-0: Martens, min. 31. 2-1: Katoto, min. 34.

Árbitra: Anastasia Pustovoitova (Rusia). Amonestó a Andrea Pereira (min. 67), Sandra Paños (min. 78), Asisat Oshoala (min. 85), Mariona Caldentey (min. 90) y a Alexia Putellas (min. 94) por el Barcelona y a Ashley Lawrence (min. 45) y a Paulina Dudek (min. 61) por el Paris Saint-Germain.

Incidencias: Partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones disputado en el Estadi Johan Cruyff ante 981 espectadores, un aforo reducido a causa de las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.

Sergi Escudero