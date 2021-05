117-114. Antetokounmpo, con 49 puntos, gana duelo a Durant y los Bucks a Nets

EFE/EPA/TANNEN MAURY

Milwaukee (EE.UU.), 2 may (EFE).- El ala-pívot griego Giannis Antetokoumpo, ya recuperado del esguince en el tobillo derecho que le impidió jugar el viernes contra los Chicago Bulls, este domingo aportó 49 puntos en el triunfo de los Milwaukee Bucks por 117-114 sobre los Brooklyn Nets.

Antetokounmpo, que anotó 21 de 36 tiros de campo, incluidos cuatro triples de ocho intentos, también capturó ocho rebotes, dio cuatro asistencias y puso tres tapones.

Su gran labor individual le permitió también ganarle al alero Kevin Durant el duelo de Jugadores Más Valiosos (MVP) después que la estrella de los Nets consiguió un doble-doble de 42 puntos y 10 rebotes, pero no pudo evitar la segunda derrota consecutiva del equipo de Brooklyn.

La derrota le costó a los Nets (43-22) perder el liderato de la División Atlántico y de la Conferencia Este que ahora vuelve a estar en poder de los Philadelphia Sixers (42-21), que esta noche juegan en San Antonio frente a los Spurs.

Mientras que los Bucks (40-24), que ganaron el segundo partido consecutivo, se colocan a dos juegos y medio del ambos equipos en la lucha también por acabar con la mejor marca en la Conferencia Este.

Junto a Antetokoumpo, el alero Khris Middleton logró un doble-doble de 26 puntos, 11 rebotes -10 defensivos-, repartió seis asistencias y recuperó dos balones.

Mientras que el base Jrue Holiday acabó con 18 puntos, incluidos tres triples de ocho intentos que hizo, capturo cinco rebotes y repartió cuatro asistencias.

Junto a la gran labor de Durant, que anotó 16 de 33 tiros de campo, con 7 de 13 intentos de triples, el base Kyrie Irving llegó a los 20 tantos, pero no estuvo inspirado en el juego ofensivo.

Irving falló 13 de 21 tiros de campo, incluidos seis de ocho intentos de triples, y acabó con siete rebotes y seis asistencias.

El escolta reserva Landry Shamet siguió como sexto jugador de los Nets al aportar 17 puntos después de anotar cuatro triples de siete intentos.

Mientras que el pívot DeAndre Jordan acabó como el mejor jugador de los Nets dentro de la pintura al contribuir con un doble-doble de 10 puntos, 11 rebotes y un tapón.

Ambos equipos se volverán a enfrentar por tercera y última vez el martes, de nuevo en Milwaukee, y el ganador se quedará con la serie, y la ventaja si llegasen empatados en la clasificación al concluir la temporada regular.