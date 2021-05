Woods gana la etapa reina y arrebata el liderato a Marc Soler

EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El canadiense Michael Woods ganó el mano a mano al británico Geraint Thomas en el esprint por la victoria en la etapa reina del Tour de Romandía y arrebató al español Marc Soler el liderato en la carrera suiza, que se decidirá este domingo en una contrarreloj individual de 16,2 km.

Woods, líder del equipo Israel Start-Up Nation, logró la octava victoria de su carrera tras superar a Thomas, con el que se había adelantado al grupo de favoritos a falta de dos kilómetros. El británico se fue al suelo en pleno esprint y fue rebasado por el australiano Ben O'Connor, que llegó segundo, a 17 segundos del ganador. Thomas fue tercero, a 21.

Soler, que se había enfundado el maillot de líder al ganar la etapa del viernes, cruzó la meta noveno, a 53 segundos de Woods, que lidera la carrera con 11 segundos de ventaja sobre Geraint Thomas, 21 sobre O'Connor y 33 sobre Marc Soler.

La etapa reina presentaba este sábado un recorrido de 162 kilómetros entre Sion y la cima de Thyon 2000, con dos puertos de primera y el final en subida de categoría especial. El desnivel acumulado alcanzaba los 4.328 metros.

Las principales dificultades montañosas eran el Anzére, de 14,6 km al 7,7 por ciento; el Suen, de igual categoría y 13,7 km al 6,7) y la meta en el Thyon, de categoría especial, 20,7 km al 7,6 de pendiente y situado a 2.100 metros de altura.

Ya en la cota Chamoson, de tercera, se formó una fuga de siete corredores con Josef Cerny (Deceuninck), Mads Würtz (Israel), Kobe Goossens y Matthew Holmes (Lotto), Magnus Cort (EF Education), Simone Petilli (Wanty) y Simon Pellaud (Androni).

El equipo español Movistar, con distintivos negros en señal de luto por su médico Jesús Hoyos, fallecido este viernes, controlaba el pelotón para defender el liderato de Marc Soler.

Por la cima del Anzere, bajo la lluvia, los escapados pasaron con 6 minutos de ventaja para gestionar 40 km llanos antes del ascenso al Suen, donde el británico Chris Froome y el belga Philippe Gilbert quedaron descolgados ante el ritmo impuesto por el Movistar.

Un fuerte aguacero obligó al director de carrera a neutralizar el descenso, circunstancia que ayudó a los fugados a conservar una ventaja superior a los cinco minutos a pie del último puerto.

Cort, segundo el día anterior, y Petilli se adelantaron a sus compañeros de fuga y a 10 km de la cima tenían una renta superior a los 4 minutos sobre el primer grupo. Poco después, el italiano no pudo seguir la rueda del danés, que se quedó solo en la punta.

Entre la niebla, el líder Marc Soler contaba en el último ascenso con la ayuda del colombiano Miguel Ángel López y los italianos Davide Villella y Dario Cataldo, pero una aceleración del Ineos le dejó solo ante los jefes del equipo británico, Geraint Thomas y Richie Porte, todavía con 8 km por delante.

Soler no se arredró e incluso atacó a 6 km de meta. Dos minutos después fue alcanzado por el grupo, que a su vez atrapó al fugado Cort. Los ataques se sucedieron en el grupo delantero y en el penúltimo km Geraint Thomas se quedó solo con Michael Woods.

El canadiense lanzó el esprint a 150 metros de la pancarta para conquistar la etapa reina y Thomas se enganchó con las vallas y sufrió una caída que permitió al australiano Ben O'Connor hacerse con el segundo puesto en detrimento del británico.

La Vuelta a Romandía termina este domingo en Friburgo con una contrarreloj individual sobre un recorrido de 16,2 km que incluye una dura rampa de 800 metros con una pendiente del 13 por ciento.