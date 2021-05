Vicepresidenta de Estados Unidos liderará el Consejo Nacional del Espacio

Imagen de archivo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. EFE/Chris Kleponis/Archivo

Washington, 1 may (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, encabezará el Consejo Nacional del Espacio (NSC, en inglés), un grupo encargado de supervisar la política espacial estadounidense que el ahora expresidente Donald Trump reinstaló en 2017.

"Como he dicho antes: En Estados Unidos, cuando disparamos a la luna, plantamos nuestra bandera en ella. Me siento honrada de dirigir nuestro Consejo Nacional del Espacio", anunció Harris en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta sumará esta tarea a la misión que le encomendó el presidente estadounidense, Joe Biden, de frenar la migración irregular procedente de Centroamérica y coordinar con los Gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala la lucha contra la violencia y la corrupción que impulsan a miles de personas a migrar hacia EE.UU.

Durante la era de Trump, el NSC estuvo bajo el liderazgo del entonces vicepresidente, Mike Pence.

Trump puso en marcha en agosto de 2019 el Comando Espacial de EE.UU. y en diciembre de ese año creó la Fuerza Espacial como una rama independiente de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Además, el hoy exgobernante alentó el resurgimiento de la carrera espacial de Estados Unidos al respaldar misiones a la Luna y Marte.

En 1958 se creó el Consejo Nacional de Aeronáutica y del Espacio, que lideró el propio presidente estadounidense, Dwight Eisenhower, y fue desmantelado en 1973.

En 1989, el entonces presidente estadounidense, George H.W. Bush, reinstaló esta instancia bajo el nombre de Consejo Nacional del Espacio.