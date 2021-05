Swiatek necesita once bolas de partido para derrotar a Siegemund

La tenista polaca Iga Swiatek golpea a la bola durante el partido del Mutua Madrid Open ante la alemana Laura Siegemund este sábado en la Caja Mágica. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 1 may (EFE).- La polaca Iga Swiatek necesitó once bolas de partido antes de derrotar en la segunda ronda del torneo de tenis de Madrid a la alemana Laura Siegemund, procedente de la fase previa, por 6-3 y 6-3.

La vigente campeona de Roland Garros, de 19 años y número 17 del mundo, se enfrentará en octavos de final a la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, que también tuvo dificultades para avanzar ante la eslovena Tamara Zidansek (6-4, 1-6 y 6-3).

Swiatek se encontró con problemas para abrir y cerrar el partido, en el que la germana, 14 años mayor, la castigó con el revés cruzado y con ataques ajustados a las líneas.

Tras romper el saque de su rival en tres ocasiones y perder dos veces el suyo, la polaca se hizo con la primera manga. En la segunda ambas volvieron a sufrir para mantener el servicio (4/2 roturas) hasta que con 5-3, al resto, Swiatek vio cómo sus puntos de partido se malgastaban una y otra vez, casi siempre por sus propios errores.

En el undécimo, tras un gran resto de la polaca, Siegemund, 59 del mundo, estrelló la bola contra la red.

El cruce Barty-Swiatek en octavos de final no tiene precedentes. Para la número uno "es un reto" que está "deseando afrontar".

"Peloteé con ella en Melbourne hace unos meses. Tiene un juego realmente impresionante. Se mueve muy bien sobre la tierra, sabe resbalar con las dos piernas y controla muy bien su cuerpo sobre esta superficie", elogió Barty a su próxima rival.

En otro encuentro disputado hoy en la Caja Mágica de Madrid la letona Anastasia Sevastova derrotó a la británica Johanna Konta por 6-3 y 6-3.