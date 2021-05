Suzuki suma su tercera "pole position" en Jerez

El piloto japonés de Moto3 Tatsuki Suzuki. EFE/Román Ríos/Archivo

Jerez de la Frontera (Cádiz), 1 may (EFE).- El japonés Tatsuki Suzuki (Honda) sumó su tercera "pole position" consecutiva en el circuito Ángel Nieto de Jerez y la quinta de su carrera deportiva al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de España de Moto3.

Suzuki marcó un mejor tiempo de 1:45.807, por delante del español Jeremy Alcoba (Honda) y del italiano Andrea Migno (Honda), autor del récord absoluto de estos entrenamientos al rodar en 1:44.988.

El líder del mundial, el español Pedro Acosta (KTM) tuvo muchos más problemas de los previstos durante la primera clasificación pues además de un par de "sustos" en forma de latigazos de su moto, en pista no conseguía estar entre los más rápidos en el tramo inicial, por lo que con menos de cinco minutos de entrenamiento regresó sobre el asfalto con la obligación de mejorar la octava plaza que ocupaba por entonces.

En ese momento, los clasificados eran el indonesio Andi Farid Izdihar (Honda), el italiano Stefano Nepa (KTM), el austríaco Maximilian Kofler (Honda) y el español Izan Guevara (Gasgas).

En la última salida al asfalto fue Carlos Tatay (KTM) el primero en asaltar el liderato dejando fuera a Guevara, pero ya con la bandera ondeando en pista, Pedro Acosta ejerció de líder y se encaramó a la primera posición con un tiempo de 1:46.138, por delante de un "póquer" de españoles formado además por Izan Guevara, Carlos Tatay y Jeremy Alcoba (Honda), que lograban así el pase a la segunda clasificación.

Pero en la segunda clasificación no mejoró demasiado la plaza del líder del mundial que acabó en una retrasada decimotercera plaza, quinta línea de la formación de salida, desde la que estará obligado a salir muy bien para no perder contacto con el grupo de cabeza.

Todavía "caliente" por haber participado en la primera clasificación, Pedro Acosta salió con ganas de marcar rápido un buen tiempo, aunque inicialmente la referencia de la categoría fue el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), con un registro de 1:45.979, perseguido por el italiano Andrea Migno (Honda), uno de los más rápidos en el trazado andaluz, el surafricano Darryn Binder (Honda) y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda).

Darryn Binder fue el primero en perder "comba" al sufrir una caída en la curva siete que dejó su moto muy dañada, motivo que le dejaba ya fuera de competición al no dar tiempo a mejorar su tiempo, por entonces el cuarto de la categoría.

Suzuki aún mejoró unas milésimas su registro personal al rodar en 1:45.807, dos décimas de segundo exactas de ventaja sobre Andrea Migno, hasta el momento en que todos los pilotos decidieron entrar en sus talleres, hacer los ajustes necesarios y hacer la última salida a pista en busca de la mejor clasificación para la formación de salida de la carrera española.

Migno fue uno de los grandes perjudicados en el tramo final de la sesión al calcular mal su equipo el tiempo para regresar a pista, idéntica situación a la vivida por Carlos Tatay, Tatsuki Suzuki, Niccolo Antonelli, Filip Salac, Jason Dupasquier y Yuki Kunii, que vieron como se les daba bandera de cuadros cuando su intención era iniciar la última vuelta rápida.

En cualquier caso nadie pudo batir el tiempo de Tatstuki Suzuki y tras su estela acabaron Jeremy Alcoba, Andrea Migno, Gabriel Rodrigo, Romano Fenati (Husqvarna) y John McPhee (Honda), que coparon las posiciones de las dos primeras líneas de la formación de salida, con Darrin Binder, Ayumu Sasaki y Niccolo Antonelli en la tercera, mientras que Izan Guevara acabó undécimo, con Pedro Acosta en la decimotercera posición, y a partir del decimoquinto puesto Jaume Masiá, Carlos Tatay y Xavier Artigas (Honda).

Juan Antonio Lladós