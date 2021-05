Sindicatos denuncian la histórica precariedad de los trabajadores de Paraguay

Un hombre posa con la bandera paraguaya en un acto conmemorativo por el Día del Trabajador frente a la sede del Ministerio del Trabajo hoy, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 1 may (EFE)- Varios sindicatos paraguayos se concentraron este 1 de Mayo en Asunción para denunciar un situación laboral históricamente precaria y ahora ahondada por la pandemia, con la consecuencia de perdidas de empleo en el sector formal e informal, el mayoritario en el país.

Los actos estuvieron protagonizados por sindicatos minoritarios, sin la presencia de las grandes centrales, dentro de un marco de escasa movilización y sin acuerdo para una acción conjunta.

Militantes y representantes de los sindicatos adscritos a la Acción Sindical Clasista se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Trabajo para denunciar el "alto índice de informalidad, los bajos salarios, la ausencia de seguridad social y el bajo índice de los contratos colectivos de trabajo en el sector privado".

De acuerdo con esa articulación, en 2020, desde el inicio de la pandemia, perdieron sus empleos unos 300.000 trabajadores y se dieron 110.000 suspensiones laborales, de las cuales 2.000 fueron de trabajadoras domésticas.

"Estamos viviendo la mayor crisis de empleo en los últimos veinte años en Paraguay, caracterizada por miles de despedidos del sector privado", dijo a Efe Julio López, presidente de la Confederación de la Clase Trabajadora.

López incidió en que los despidos y las suspensiones de empleo están afectando principalmente a las pequeñas empresas, que configuran el 70 % del sector formal.

En otro acto frente al Panteón de los Héroes, miembros de otra organización, la Central Sindical Clasista, denunciaron que el Gobierno no respeta el código laboral y, asimismo, una violación del derecho a la sindicación por parte de los empresarios.

En ese sentido, el Frente Guasu, la mayor fuerza política de la izquierda, señaló en un comunicado que "la informalidad y la precarización crecientes, no son sino los síntomas de un deterioro progresivo de las condiciones de vida de los sectores trabajadores del Paraguay".

"El salario mínimo como remuneración del trabajo, en muchos casos es una utopía a la cual se desea llegar, constituyéndose paradójicamente en un techo, en lugar de ser un piso salarial", remarcó la formación del expresidente Fernando Lugo (2008-2012).

VACUNAS

Tanto la Central Sindical Clasista como la Acción Sindical Clasista instaron al Gobierno a incluir con urgencia a los trabajadores en la campaña de vacunación contra la covid-19, que hasta la fecha se limita al personal de salud y a los adultos mayores debido a la reducida cantidad de dosis disponibles.

"Nosotros vemos un panorama incierto y preocupante debido al monopolio de la distribución de las vacunas a nivel mundial y a la especulación criminal de las grandes farmacéuticas", dijo López.

El sindicalista se refirió además a las cuarentenas decretadas por el Gobierno de Mario Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, que calificó de "desordenadas" y sin efecto positivo en el ámbito sanitario y laboral.

"Planteamos una cuarentena fase cero, pero con subsidios para los trabajadores formales e informales", dijo López, quien apuntó para la consecución de esa propuesta aplicar impuestos a la grandes fortunas y a sectores como el del tabaco.

El país suramericano, con unos siete millones de habitantes, acumula 6.385 decesos y 279.077 contagios desde el comienzo de la pandemia, con sus picos más altos en las últimas semanas, lo que ha sobrepasado la capacidad del sistema público de salud.

El retraso en la llegada de las vacunas, pero principalmente la falta de medicamentos, motivó masivas protestas ciudadanas en Asunción el pasado marzo exigiendo la renuncia de Abdo Benítez por su gestión de la pandemia.

A finales de abril, y ante el incremento de casos, el Gobierno estableció un nuevo periodo de restricciones hasta el 10 de mayo, con limitaciones de circulación en el horario nocturno.

Referentes del gremio de la hostelería denunciaron que el sector es el más dañado por las medidas y que estas hacen insostenible el mantenimiento de los puestos de trabajo en esos negocios.