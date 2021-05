Salma Hayek Pinault arrasa en Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡No te las pierdas!

Salma Hayek Pinault (@salmahayek) publicó varios posts en su perfil de Instagram que causaron un verdadero furor en redes sociales. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 2.286.206 de interacciones entre sus aficionados.

Celebrating with the king @anthonyhopkins 👑 his 2nd Oscar for his extraordinary performance in The Father Celebrando con el Rey 👑 #anthonyhopkins su segundo #oscar por su extraordinaria actuación en El Padre #leonardcohen





Women in white, still celebrating the magnificent Penelope Cruz who had her birthday yesterday!! #tbt. Mujeres en blanco. Seguimos celebrando el cumpleaños de la maravillosa @penelopecruzoficial que fue ayer #bff @salmahayekfanspage





#tbt





Happy birthday 🎈🎁🎂 to the lovely 💞 and talented @patriciaarquette feliz cumpleaños a la gran Patricia Arquette #tbt





So exited to be part of @PEOPLE most beautiful issue with my #owl Kering who completely upstaged me The issue hits newsstands tomorrow!!!! Super emocionada de ser parte de la edición de #people de los-las más bellos-Bellas con mi 🦉 Kering quien me opacó en la foto. Esta edición de People sale mañana, no se la pierdan Magazine - @PEOPLE Photographer - @marymccartney Hair - @miguelmartinperezldn Makeup - @sofiaschwarzkopftilbury Nails- @katewilliams0n Styling - @cheryl_konteh

Salma Valgarma Hayek Jiménez es una actriz mexicana que nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. Durante su juventud, Salma se mudó a la Ciudad de México, en donde ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, a finales de la década de los ochenta.

Su primera aparición en la pantalla chica fue en la telenovela Un nuevo amanecer, en 1988. Sin embargo, su gran debut fue un año después, cuando protagonizó Teresa. En 1991, la veracruzana se mudó a Los Ángeles para abrise camino en Hollywood y en 1995 estenó la película El callejón de los milagros, actuación que le valió una nominación al Ariel en la categoría de Mejor Actriz. Ese mismo año, Hayek trabajó en la película Desesperado del director Robert Rodríguez y un año después, apareció en la película Del crepúsculo al amanecer, del mismo director.

En 2002, Salma produjo y protagonizó la película Frida, en la cual dio vida a la pintora Frida Kahlo, papel que le valió una nominación al Óscar en categoría de Mejor Actriz.

En su faceta de productora, Salma fundó Ventanarosa en 1999, casa productora que en 2019 estrenó la serie Monarca en Netflix, de la cual se estrenó una segunda temporada en 2021. Asmismo, en 2021 Salma estrenó la película Bliss, un drama de ciencia ficción en el que comparte créditos con el actor Owen Wilson.