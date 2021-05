Quartararo suma su segunda "pole" del año, Márquez saldrá decimocuarto

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) celebra la "pole position" conseguida en la categoría de MotoGP del Gran Premio Red Bull de España que se disputa este fin de semana en el Circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz). EFE/Julio Muñoz

Jerez de la Frontera (Cádiz), 1 may (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) consiguió su segunda "pole position" de la temporada, la cuarta consecutiva en el Ángel Nieto de Jerez y decimoquinta de su carrera deportiva, al ser el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de España de MotoGP.

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que sufrió una fuerte caída en los terceros entrenamientos libres, no pudo entrar en la segunda clasificación y acabó decimocuarto.

Durante la cuarta sesión de entrenamientos libres, la que se disputa prácticamente a la misma hora que la carrera de MotoGP, se produjeron numerosas caídas, todas ellas sin consecuencias físicas para los pilotos pero con nombre propios tan relevantes como los de Alex Rins (Suzuki GSX RR), Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) o los dos pilotos de las Aprilia RS-GP, primero el italiano Lorenzo Savadori y poco después Aleix Espargaró.

Alex Rins se cayó en la curva cinco, Pol Espargaró en la siete y Aleix en la número dos, la misma curva en la que algo de tiempo después se fue por los suelos el italiano Danilo Petrucci (KTM RC 16), mientras que Savadori lo hizo en la trece.

Esos entrenamientos los dominó el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que rodó en 1:37.341, apenas 50 milésimas de segundo más rápido que su compañero de equipo Maverick Viñales y con Alex Rins tercero, pero ya a más de cuatro décimas de segundo.

Mientras, Marc Márquez colocó su Repsol Honda en la décima posición, a pesar del fuerte "golpe" que se propinó en los terceros libres, y que le obligó a pasar primero por la clínica del circuito, después por el hospital de Jerez y por último por la primera clasificación, tras pasar sin problemas todas las pruebas médicas, en las que sólo se le apreció una fuerte contusión cervical.

No fue la única noticia relevante de la jornada pues antes de comenzar la primera clasificación, Dirección de Carrera notificó la anulación de la vuelta rápida al italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), lo que le obligó a pasar por la misma, mientras que el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), que estaba fuera, se veía metido directamente en la segunda clasificación.

El surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y Franco Morbidelli fueron los primeros líderes de esa primera clasificación, a expensas de lo que sucediese en las últimas vueltas, en las que el único cambio que se produjo fue en el orden de ambos en la tabla de tiempos.

Marc Márquez no se vio capaz de poder superarlos y se vio relegado a la cuarta plaza, justo por detrás de su compañero de equipo Pol Espargaró, sin que les superase en última instancia el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), que vio cómo le anulaban su última vuelta rápida.

El piloto de Repsol Honda tendrá que salir desde la decimoquinta plaza, quinta línea de la formación de salida, con su hermano Alex en la vigésimo, por delante de Iker Lecuona (KTM RC 16) y con Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP21) cerrando la tabla de tiempo.

Quartararo fue el primero en marcar un buen tiempo en la segunda clasificación, 1:36.807, con el que aventajaba en apenas 5 milésimas de segundo a su ex compañero de equipo Franco Morbidelli y con la Honda de Takaaki Nakagami tercero, por delante de Jack Miller, Aleix Espargaró y Maverick Viñales.

Miller mejoró su mejor registro personal al rodar en 1:36.680 para ponerse tercero, en tanto que Quartararo arañó algunas milésimas a su marca personal para rodar en 1:36.755 y consolidar la primera posición por delante de Morbidelli y Miller, con "Pecco" Bagnaia en cuarta posición delante de Nakagami y Zarco.

En la tercera línea estarán tres españoles, Maverick Viñales, Aleix Espargaró y Alex Rins, con Joan Mir décimo en la cuarta línea junto a Brad Binder y el alemán Stefan Bradl.

Juan Antonio Lladós