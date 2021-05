Pinduoduo, de 'start-up' a plantar cara a Alibaba en China en menos de 6 años

El vicepresidente de Pinduoduo, Andre Zhu, posa durante la entrevista mantenida con la Agencia Efe en Shanghái. EFE/Víctor Escribano

Shanghái (China), 1 may (EFE).- Fundada hace tan solo seis años, Pinduoduo irrumpió con fuerza en el panorama del comercio electrónico en China y ya ha superado a gigantes como Alibaba en algunas métricas en el país. Su próximo objetivo: convertirse en la plataforma de productos agrícolas más grande del mundo.

"Proporcionamos una plataforma en la que los comerciantes pueden vender sus productos directamente a los consumidores. Damos servicio a casi 800 millones de usuarios", explica en una entrevista con Efe el vicepresidente de la compañía, Andre Zhu.

En 2020, Pinduoduo situó su cifra de usuarios activos anuales -los que hacen al menos un pedido- en los 788,4 millones, por delante de los 779 millones de Alibaba. Es una primera victoria contra el gran gigante del comercio electrónico chino, que, no obstante, sigue por delante en otras métricas como los usuarios activos mensuales.

Aunque todavía está lejos de la valoración de Alibaba -de 635.000 millones de dólares-, Pinduoduo protagonizó una salida a bolsa en Nueva York de 1.700 millones de dólares en 2018 y ya cuenta con una capitalización de mercado de unos 170.000 millones.

¿Cómo ha conseguido una empresa fundada en 2015 crecer tanto en tan poco tiempo? "Pusimos en práctica la idea adecuada en el lugar adecuado y en el momento adecuado", indica Zhu, que afirma que a mediados de la última década había "una oportunidad perfecta" para impulsar una plataforma como Pinduoduo, accesible solo por aplicación móvil.

Entonces, China se hallaba en plena transición al internet móvil, a lo que se sumó la popularización de los hoy ubicuos pagos a través del 'smartphone' y el desarrollo de los sistemas logísticos.

CENTRADOS EN LA AGRICULTURA

Más allá de eso, Pinduoduo nació con un enfoque diferente, centrado en los productos agrícolas, sector en el que Zhu ve un "gran potencial", en parte porque es uno de los menos digitalizados: incluso hoy en día, con la popularización de este tipo de plataformas, la tasa de penetración de internet en esa industria es de en torno al 7 %.

Uno de los servicios que más ha llamado la atención de consumidores y medios en los últimos tiempos es Duoduo Grocery, una especie de supermercado virtual de productos frescos de proximidad que surgió en respuesta a la tendencia a hacer la compra en línea por la pandemia de la covid y que ya está presente en más de 300 ciudades chinas.

"Más de 12 millones de agricultores venden ya directamente a los consumidores" a través de Pinduoduo, revela Zhu.

Una de las claves de su éxito es la capacidad de ofrecer precios más bajos al dejar los productos en un punto de recogida en lugar de llevarlos a la casa del cliente, ya que la conocida como "última milla" del reparto supone hasta un 30 % del coste logístico.

He Shuang, uno de los agricultores que cultivan las populares granadas del condado de Huili (Sichuan, centro), explica a Efe que trabajar a través de Pinduoduo le garantiza una "demanda fuerte y predecible" para sus productos, algo que no ocurría cuando trabajaba con los canales tradicionales de distribución.

LA INTERACCIÓN, CLAVE

El modelo de Duoduo Grocery, que tiene ya rivales importantes como Meituan Select, podría ser un ejemplo para servicios similares en otros países, asegura a Efe Natalie Wu, analista de Haitong International Securities, que cita el incremento de las compras 'online' de comida tanto en Estados Unidos como en Europa en el marco de la pandemia.

Otra de las cuestiones en las que el surgimiento de Pinduoduo podría suponer un ejemplo para las plataformas de comercio electrónico en otros países es el enfoque en la interacción: "Ningún consumidor diría que no a conseguir una mejor relación calidad-precio y a tener una experiencia entretenida mientras compra", considera Wu.

Y es que, más allá de encontrar productos y adquirirlos, los usuarios también encuentran en Pinduoduo minijuegos y emisiones en directo ('livestreaming'), amén de facilitar las compras entre grupos de amigos, algo que también ayuda a concentrar la demanda y permite a los vendedores ofrecer precios más competitivos.

La interacción también llega a las empresas: Zhu pone como ejemplo una compañía china que vendía sus robots aspiradora por unos 1.000 yuanes (154 dólares, 127 euros) y que, tras ver lo que opinaban sus clientes de sus productos, eliminó funciones poco utilizadas y consiguió reducir el precio a unos 300 yuanes (46 dólares, 38 euros) y aumentar así sus ventas.

Pinduoduo asegura que es precisamente esa conexión entre clientes y vendedores lo que permite que los precios de los productos sean bajos y califica de ideas equivocadas las informaciones que los atribuyen a agresivos subsidios ofrecidos por la compañía.

¿LA MAYOR PLATAFORMA AGRÍCOLA DEL MUNDO?

Pese a su éxito en China, Pinduoduo todavía no tiene un plan de expansión internacional: "Nos centramos en el mercado chino, creemos que todavía hay mucho potencial para desarrollarnos", afirma Zhu.

Sin embargo, sí que miran al extranjero, concretamente para atraer a comerciantes de otros países para vender en su plataforma: "Hay oportunidades para trabajar con comerciantes internacionales. Les ofrecemos conectarlos con casi 800 millones de consumidores chinos, es un mercado enorme para cualquier vendedor", indica el vicepresidente de la compañía.

La idea es vender productos frescos "originados en todo el mundo" -por ejemplo, aceite de oliva español o camarón argentino- a los consumidores chinos "a un precio asequible": "Ya somos la plataforma de comercio electrónico para productos agrícolas más grande de China".

¿El siguiente paso? Zhu no escatima en ambición: "A lo que aspiramos es a convertirnos en la mayor plataforma para productos agrícolas y comida del mundo".EFE

