O.Próx.-Abbas insiste en que el aplazamiento de las elecciones es una defensa de la identidad palestina de Jerusalén

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La Presidencia palestina ha insistido este sábado que el aplazamiento de las elecciones presidenciales y legislativas ha sido una decisión adoptada en defensa de los intereses nacionales y para reivindicar la identidad palestina de Jerusalén Este, reclamada por los palestinos y donde Israel prohibió la celebración de los comicios.



"La celebración de unos comicios donde Jerusalén queda excluida supone una aplicación del Acuerdo del Siglo", ha explicado el portavoz de Abbas, Nabil Abú Rudeina, en declaraciones a la radio Voz de Palestina, en referencia al acuerdo alcanzado entre Israel y el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, repudiado por los palestinos.



"Hay que preservar una constante nacional y el presidente Abbas ha identificado un camino claro en este sentido. Jerusalén es la capital de Palestina. No se trata de las elecciones", ha indicado el portavoz.



"Y cualquiera que tenga reservas al respecto", ha añadido, en referencia al movimiento islamista Hamás, que considera que el aplazamiento ha sido una maniobra de Abbas para mantenerse en el poder, " debería entender el juego de Estados Unidos e Israel, con la complicidad internacional para debilitar nuestra identidad, y eso es intolerable".



El portavoz, así, ha avisado de la existencia de una "campaña de intoxicación", llevada a cabo por "partes sospechosas" y destinada a "restar legitimidad a la decisión nacional palestina" del aplazamiento. "Esas voces no valen nada, y no vamos a permitir que nuestro pueblo atienda a conspiraciones", ha concluido en las declaraciones, recogidas a su vez por la agencia oficial de noticias palestina Wafa.