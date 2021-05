Neymar presiona el liderato

EFE/EPA/YOAN VALAT

Redacción deportes, 1 may (EFE).- Neymar, con un gol y una asistencia, dio la victoria al París Saint Germain ante el Lens (2-1) y le mantiene en la puja por el liderato de la Ligue 1 de Francia, que este fin de semana alcanza la trigésima quinta jornada.

El brasileño asumió la responsabilidad del conjunto de Mauricio Pochettino, que no pudo contar con Kylian Mbappe, con una lesión muscular en la pantorrilla derecha, y que reservó a jugadores como Ángel Di María y Marco Verratti para la vuelta de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

El campeón francés lucha por el título liguero con el Lille y el Mónaco, y también por la Liga de Campeones, en la que un partido le separa de su segunda final seguida. Pero necesita ganar en el Etihad Stadium para aspirar al título europeo.

No fue un trámite el partido contra el Lens, un equipo que busca una plaza continental. Es quinto y disputaría la nueva Liga Conferencia. Antes de visitar París, llevaba once encuentros sin perder.

Pochettino tuvo un contratiempo al principio del partido cuando el lateral Colin Dagba se lesionó en el minuto 19 y fue sustituido por Thilo Kehrer, al que reservó también para el duelo europeo.

Fue a la media hora cuando Neymar aprovechó un error en la salida de balón del Lens para encarar la meta visitante y batir al venezolano Wuilker Fariñez.

Tras el descanso amplió su ventaja el París Saint Germain. Neymar botó un córner y Marquinhos, de cabeza, volvió a mandar la pelota a la red.

Fue entonces cuando Pochettino decidió dar entrada a Verratti y Ander Herrera en lugar de Idrissa Gana Gueye, que se perderá la vuelta europea, y a Pablo Sarabia. Pero un minuto después acortó distancias el conjunto de Franck Haise con un gol de Ignatius Ganago a pase de Arnaud Kalimuendo, que aprovechó un error defensivo de los locales.

Pudo sentenciar Neymar después al enviar un balón a un palo de la portería del Lens. Marcó Icardi en el tramo final, pero el VAR invalidó el tanto por fuera de juego de Verratti.

El París Saint Germain formó con Keylor Navas, Colin Dagba, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Danilo Pereira, Idrissa Gana Gueye, Pablo Sarabia, Julian Draxler, Neymar y Mauro Icardi.

En el tiempo añadido Rafinha ocupó el lugar de Neymar y Moise Kean el de Julian Draxler.