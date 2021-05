Nadal, contra el futuro

El tenista español Rafa Nadal durante el entrenamiento del viernes en las instalaciones de la Caja Mágica de cara a su participación en el Mutua Madrid Open de Tenis. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 1 may (EFE).- El dominio establecido en los últimos tiempos por el español Rafael Nadal y por el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer, ausentes de la Caja Mágica en la presente edición, se topa en el Mutua Madrid con la irrupción de la nueva generación de jugadores del circuito que han empezado a imponer su ley en gran parte de los torneos recientes.

El 'Big Three', denominación que abarca al helvético, al balcánico y al balear, ya ha marcado una época en la historia del tenis. Implanta aún su fortaleza a pesar de la incursión, cada vez mayor, de tenistas talentosos aspirantes a invadir la interminable tiranía deportiva de estos clásicos.

El pasado aún presente contra el futuro amenazante. En el último lustro, de los veintiún Grand Slam disputados, incluido el Abierto de Australia de este 2021, solo tres no fueron ganados ni por Djokovic, ni por Nadal ni por Federer. Andy Murray ganó en Wimbledon 2016, Stanilas Wawrinka el Abierto de Estados Unidos del 2016 y Dominic Thiem el Abierto de Estados Unidos del 2020.

Es el austríaco uno de los jugadores que encabeza la 'Next Gen' y uno de los grandes reclamos, junto a Nadal, del torneo de la Caja Mágica que ha podido reabrir sus puertas después de un año en blanco por culpa de la pandemia.

La decimonovena edición del evento, la duodécima sobre tierra batida, será distinta. Tendrá público, pero sin cubrir siquiera la mitad de aforo de las pistas y sometido a rigurosas medidas sanitarias. En cualquier caso echará a andar.

El tenis vuelve a Madrid con Nadal como principal aliciente en el cuadro masculino. Nadie ha ganado más veces que el español, campeón en cinco ocasiones, la última en el 2017, y otras tres más finalista. Tres triunfos, entre ellas la más reciente, la del 2019, adornan el palmarés de Djokovic que se dio de baja a última hora tras su eliminación en el torneo de Belgrado.

Nadal llega a la Caja Mágica después de lograr su primer título del año en el torneo Conde de Godó, su mejor resultado del curso y los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo, superado por el ruso Andrey Rublev. El español retomó la temporada sobre la arcilla del Principado, que disputó dos meses después de su arranque del 2021 en el Abierto de Australia, donde llegó también hasta cuartos, eliminado por Stefanos Tsitsipas y que le obligó a un parón competitivo por una dolencia en la espalda.

El tenista balear, segundo en la clasificación ATP, acumula 35 triunfos en Masters 1000, uno menos que el número uno del mundo que retomará su marcha por la temporada en Roma. El balcánico jugó la ATP Cup, ganó el Abierto de Australia, de caer en tercera ronda de Montecarlo frente el británico Daniel Evans y de perder en semifinales en Belgrado.

Frente a Nadal, que debutará contra su compatriota Carlos Alcaraz o el francés Adrian Mannarino, asoman los integrantes del 'Next Gen', más activos en el circuito y que han acariciado el éxito en las últimas ediciones de la competición madrileña. Entre algunos de ellos han acaparado el triunfo en los tres últimos Masters 1000 disputados. Daniil Medvedev ganó en París 2020 y el polaco Hubert Hurkacz triunfó en Miami y Tsitsipas en Montecarlo en el presente ejercicio.

Thiem es más que una alternativa. Con un Grand Slam ya a sus espaldas (Abierto Estados Unidos 2020), estuvo a un paso del triunfo en la Caja Mágica en el 2017, superado por Nadal en la final, y también en el 2018, batido por el alemán Alexander Zverev, otro de los que está a la expectativa.

Número cuatro del mundo, el austríaco, finalista del Abierto de Australia en el 2020 y en dos ocasiones de Roland Garros (2018 y 2019). Acumula ya diecisiete títulos.

Medvedev siempre tiene cosas que decir. El número tres del circuito, solo superado por Nadal tras su triunfo en Barcelona y Djokovic, ya presume de triunfos en tres Masters 1000 (París 2020, Shanghái 2019 y Cincinnati 2019).

Ganador en Marsella este año, el finalista del Abierto Australia 2021 y del Abierto Estados Unidos 2019, es uno de los aspirantes a reforzar su perspectiva desde la Caja Mágica.

Tsitsipas es otro de los jugadores a tener en cuenta. Quinto del mundo, esta temporada presume del triunfo en el Masters 1000 Montecarlo, terreno abonado otrora para Nadal y Djokovic. Fue finalista de la última edición de Madrid, donde ya sabe lo que es ganar Alexander Zverev.

El germano salió triunfal de la Caja Mágica en el 2018, uno de los tres Masters 1000 que contiene un historial con catorce éxitos. Presume del obtenido en Canadá y Roma en el 2017 y de otras cuatro finales sin premio en eventos de este nivel.

El Masters 1000 de Madrid es un reto para Andrey Rublev, séptimo en la clasificación ATP que no termina de cerrar una gran victoria que reafirme su progresión. El ruso, ganador este año en Róterdam, suma ya ocho títulos pero ninguno de esta categoría. Se quedó en puertas en Montecarlo donde fue batido por Tsitsipas.

Santiago Aparicio