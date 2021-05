Nacional busca otra Supercopa con tintes argentinos

El jugador Gonzalo Bergessio de Nacional. EFE/SANDRO PEREYRA/POOL/Archivo

Montevideo, 1 may (EFE).- Con los argentinos Gonzalo Bergessio y Leandro Fernández como titulares, el Nacional buscará este domingo conquistar la Supercopa Uruguaya frente a un Montevideo Wanderers que promete dar batalla con una plantilla renovada.

En el primer partido de la temporada local, el tricolor intentará aprovechar el buen momento que atraviesan estos goleadores, que marcaron cuatro tantos al Atlético Nacional de Medellín por la Copa Libertadores.

En esta oportunidad, a ellos se les podría sumar en el once inicial su compatriota Andrés D'Alessandro, otro futbolista nacido en una tierra que le trae buenos recuerdos al Nacional si piensa en la Supercopa.

Hasta el momento, el tricolor se quedó con una de las tres ediciones ya disputadas y lo hizo en 2019 bajo la dirección técnica de Eduardo Domínguez y con un tanto de Marcos Angeleri.

Aunque aún no es segura la presencia del futbolista con pasado en el Internacional brasileño, su suplencia en el encuentro copero podría ser un indicio de que, en esta oportunidad, jugará desde el comienzo.

De ser así, Emiliano Martínez dejará el once inicial y la marca en el centro del campo quedará para Joaquín Trasante y Felipe Carballo.

Este encuentro será el primero que el Nacional jugará en la competición local con Alejandro Cappuccio como entrenador, por lo que muchas de las miradas estarán centradas en él.

Revelación del último Campeonato Uruguayo luego de llevar al modesto Rentistas hacia la final, el director técnico ya dejó buenas sensaciones en los partidos de Libertadores, aunque su escuadra apenas cosechó un punto de seis.

Por lo tanto, este domingo buscará su primer título que, de lograrlo, sería su segundo como técnico, tras el Apertura que ganó con Rentistas.

Del otro lado, Daniel Carreño y sus dirigidos harán todo lo posible para impedirlo y para ello el director técnico sacará un equipo ofensivo en el que podrían debutar varios jugadores.

En el actual período de pases, el Montevideo Wanderers reforzó la mayoría de sus líneas y sumó futbolistas como el húngaro Krisztián Vadócz y el delantero Sergio Blanco, su goleador histórico.

También, se incorporó el centrocampista Washington Camacho, quien llega de ganar la Copa Sudamericana con el Defensa y Justicia argentino, mientras que algunos de sus referentes como Ignacio González y Damián Macaluso se marcharon.

En principio, Camacho será titular en un once en el que también se estrenará Mathías Abero por el sector izquierdo.

De esta forma, el Nacional y el Montevideo Wanderers intentarán levantar la primera copa de la temporada para comenzar 2021 con una sonrisa.

- Alineaciones probables:

Nacional: Sergio Rochet; Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Cristian Almeida; Brian Ocampo, Joaquín Trasante, Felipe Carballo, Camilo Cándido, Andrés D'Alessandro, Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio.

Entrenador: Alejandro Cappuccio

Montevideo Wanderers: Mauro Silveira; Hernán Petryk, Guzmán Pereira, Darwin Torres, Mathías Abero; Leonardo Pais, Washington Camacho, César Araújo, Nicolás Quagliata; Hernán Rivero y Mauro Méndez.

Entrenador: Daniel Carreño.

Hora: 18.00 (21.00 GMT).

Estadio: Estadio Centenario de Montevideo.

Árbitro: Leodán González.