Militao: “Trabajo día para hacer bien las cosas”

Los jugadores del Real Madrid, el brasileño Militao, Marco Asensio y Odriozola, celebran el primer gol del equipo madridista durante el encuentro correspondiente a la jornada 34 de primera división que disputaron frente a Osasuna en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Chema Moya.

Madrid, 1 may (EFE).- Éder Militao, central brasileño del Real Madrid, volvió a firmar una gran actuación y además hizo el primer tanto de la victoria contra Osasuna (1-0), en su estreno goleador en LaLiga Santander, tras unos meses en los que casi no contaba para el francés Zinedine Zidane y de los que ha salido en base al “trabajo día a día”:

“Trabajo día a día con el apoyo de todos los compañeros para que cuando llegue la oportunidad hacer bien las cosas”, dijo en Movistar+.

“Tuve dos oportunidades de hacer gol en la primera parte y en la segunda me concentré un poco más y tuve la oportunidad de hacer gol”, comentó sobre su tanto.

Un triunfo que se resistió en la primera mitad, pero que llegó en la segunda: “Creo que estábamos haciendo bien. Faltaba la parte del gol y creo que en la segunda parte lo hicimos bien y conseguimos el resultado”, explicó.

Sobre ganar el doblete Liga y Champions, Militao se mostró esquivo: “Pensamos juego a juego y ver lo que pasa. Claro que queremos los dos títulos, pero juego a juego, paso a paso y nada más”, concluyó.