"Mi cuerpo ya está preparado para recibir caídas", dice Márquez

El seis veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez, aseguró este sábado que su cuerpo "ya está preparado para recibir caídas", tras irse al suelo en su vuelta al circuito de Jerez, donde el año pasado se rompió el brazo derecho.

"La primera caída en realidad no quieres que llegue nunca, pero vamos en una moto al límite por lo que tarde o temprano va a llegar", afirmó Márquez en una rueda de prensa virtual.

"Pero salir de una fuerte caída ileso, magullado, pero ileso, ver que te has caído otra vez y que no pasa nada pues en cierto punto alivia y piensas 'bueno, vamos a seguir'", añadió el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Márquez afirmó que quiere ir poco a poco volviendo a ser el piloto que era antes de su caída del pasado año, que le llevó a perderse la temporada 2020.

"Si quiero ser el mismo significa coger riesgos, ir al límite y cuando no sienta que puedo hacer eso, pues me replantearé cosas, pero por el momento me siento con ganas de ir al límite, forzar la máquina", aseguró.

"Me estoy encontrando cada vez mejor encima de la moto que es lo que toca", afirmó Márquez, que saldrá de la 14ª posición de la parrilla de salida el domingo.

El piloto español admitió, no obstante, que se llevó un buen susto con esta caída.

"Evidentemente, una caída así, ya sea la primera o la última, asusta, porque no te acostumbras a caer así y a chocar contra las defensas de aire, pero por la tarde no me ha condicionado en el pilotaje, me sentía cómodo", aseguró.

ole-gr/psr