Las 5 fotos imperdibles de VALENTINA LIZCANO que están arrasando en Instagram

Asi me voy acercando a un año más de vida, de sabrosa vida 🍃, llena de vida 🌸 y una vida en sanalocura • • #cartagena #laheróica #precumpleanos #sanalocura #mom #pregnancy • • @hotelcasadonluis @farandahotels





Alma mia, todavía no te miro a esos bellos ojos que solo en mis sueños logro dibujar y ya tengo TANTO por agradecerte mujer poderosa 🙏🏻💜, que viaje tan fantástico en el que me has traído, espero por primera vez en mi vida ser una mujer digna para otra, entendiendo al fin la grandeza de nuestra maravillosa- mágica- poderosa - sutil - salvaje feminidad 🙏🏻🌸🍃🌻 #mom #mindfulnessmoment #mindfulnessmom #mamma #Almamia #amordemialma #amordemisamores #semana30deembarazo —- Aretes @byat_ 🤩 👙- @milagrosawear 👙 🍃🐅PAREO PRECIOSO - @sandstormsw 🐅🍃 🏝 @fenixbeachcartagena 🏝 Foto de @oliverolivellam





A mi querida Reina del Flow de mi 💜🌸🍃 Nada más nutritivo, apasionante y enriquecedor que trabajar, vagabundear, reinos y arreglar el universo que cuando te tengo a mi lado 🥰🙏🏻 Que fabulosos 4 años de la vida de Yeimy y Zulma y cuánto Yeimy y vos mi @carocali han hecho mágico todo, siempre seré tu orgullosa amiga en la ficción y en la realidad.. PILAS PUES QUE HOY REGRESA LA REINA DEL FLOW Y VIENE RECARGADA. Pd: amo nuestras risas decentes 🤪🤣🤣🌸🍃#LRDF2 HOY 9pm @caracoltv @caracoltvintl #actriz #actricescolombianas #zulmalopez #yeimemontoya #emmi #vamospormas





GRACIAS 🙏🏻 Grazie 🌸💜🐚 Por todo, por tod@s, por lo que viene y lo que falta.. sólo GRACIAS SIEMPRE 🙏🏻♥️ #happybirthdayme #felizcumple #sanalocura #cartagena #heroica #pregnancy #8moths #38primaveras #lunallenarosa 📸 @alamagarwill





Este viaje fue hace un mes más o menos, un viaje a la tierra que me vio nacer, donde tengo unos amigos que llevo en mi ♥️SIEMPRE, fue maravilloso compartir con tantas mujeres en la conferencia, de la cual no tengo fotos 🙃🤪 porque mi @martikg72 estuvo enfocada en cuidar la salud de Alma y mia y así fue pudimos compartir sin ponernos en riesgo y no se diga del cariño de este par @docpallares y mi amado @bylulocardona y para completar pide al fin bailar con @andreaslmella 🥰 y abrazar a @tutiempo.mitiempo, hacer equipo con @freismantoro y @tatyarias para llevar sanacion a partir de la escritura ufff que bendición y gratitud siento por ese viaje .. •Se puede trabajar y disfrutar con seguridad, si esa seguridad parte de mi auto cuidado ♥️ TE AMO CALI BELLA 🌸🙏🏻 porto vuelvo por mi cholao 😋😘 #sanalocura #conferencias #viajes #amor #sanalocuraxelmundo #sanalocuralibro

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.