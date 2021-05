Las 5 fotos de James Rodríguez que arrasan en su cuenta de Instagram

James Rodríguez (@jamesrodriguez10) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su popular cuenta de Instagramde las que nadie deja de hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 2.362.950 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares son:





If you want to change things, you must never stop trying. Stay connected with #EyeLoveTommy to see more.. @tommyhilfiger @safilogroup #tommyhilfiger





Acá estamos otra vez. ⚽️





Todos unidos. Siente los colores. @adidasco @fcfseleccioncol 🇨🇴 #adidasfootball #creadoconadidas





¡Feliz! 100 en europa y sumando. Vamos por más. ⚽️👍🏼





Así tu y yo de la mano siempre, Pronto te veo hija.

James David Rodríguez Rubio nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, Colombia y es futbolista. Juega como centrocampista y su equipo actual es el Everton Football Club de la Premier League de Inglaterra. Además es internacional absoluto con la selección de fútbol de Colombia desde 2011.

Recibió en 2009, 2012 y 2014 el premio de jugador revelación de la Primera División de Argentina y en la Primeira Liga de Portugal. Fue elegido en 2014 por el Centro Internacional de Estudios del Deporte segundo mejor centrocampista ofensivo de Europa, también fue escogido como premio Puskás del Mundial de ese año.​

Es internacional absoluto con la selección colombiana desde su debut, fue vencedor de la Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, tras anotar seis tantos que permitieron que su selección alcanzase los cuartos de final del torneo, siendo hasta la fecha la mejor actuación de Colombia en un Mundial.