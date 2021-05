La India supera por primera vez los 400.000 nuevos contagios por coronavirus

Camas preparadas en un centro habilitado en Bombay para acoger a pacientes de covid-19. EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Nueva Delhi, 1 may (EFE).- La India superó este sábado por primera vez los 400.000 contagios diarios por coronavirus, un nuevo récord en este país duramente golpeado por la pandemia, mientras que más de 3.500 pacientes de covid fallecieron en las últimas 24 horas.

El país asiático alcanzó hoy las 401.993 nuevas infecciones, solo diez días después de que cruzara por primera vez la barrera de los 300.000 casos, lo que eleva el total de contagios hasta los 19,1 millones, según informó el Ministerio de Salud indio.

La muertes en la India también se mantienen por encima de las 3.000 desde el miércoles, y tras el leve descenso del viernes alcanzaron hoy los 3.523 fallecidos en las últimas 24 horas, 211.853 desde el inicio de la pandemia, lo que corresponde al 1,1 % de casos.

La curva de contagios se ha acostumbrado a ir rompiendo récord tras récord en las últimas semanas, sin que se vislumbre aún el pico de una segunda ola que ha superado las perspectivas más pesimistas, con hospitales saturados, llamadas frecuentes de auxilio en busca de oxígeno y crematorios desbordados.

El total de casos activos asciende a 3,2 millones, el 17,06 % del total de infecciones registradas hasta ahora, mientras que 15,6 millones, el 81,84 % de los contagiados, ya se han curado.

Uno de los datos que muestran la situación crítica que vive la India es su tasa de positividad, que aumentó hasta el 21 %, cuando hace tan solo un mes se situaba por debajo del 6 %.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la pandemia está bajo control en un país si la tasa de positividad está por debajo del umbral del 5 %.

Uno de los problemas a los que se enfrenta la India para reducir esa tasa de positividad es la falta de test, que en plena ola de la pandemia se siguen manteniendo en torno a los 1,5 millones al día, casi 2 millones en la última jornada, claramente insuficientes.

En Nueva Delhi, donde se pueden ver largas colas en las puertas de los laboratorios de detección de coronavirus, se han registrado más de 27.000 nuevos contagios y 375 muertes en la última jornada, mientras que en Maharashtra, la región más castigada por la pandemia, se notificaron casi 63.000 casos y 828 fallecidos.

El país ve en la campaña de vacunación la gran salida a esta crisis sanitaria, sobre todo tras la nueva fase que comienza hoy, en la que se amplía los beneficiarios a todos los mayores de 18 años, frente a los actuales mayores de 45 años, aunque algunas regiones han anunciado que no podrán empezar por falta de dosis.

El ritmo de vacunación ha sido lento desde el inicio de la campaña de vacunación en enero, con unas 155 millones de dosis administradas hasta ahora, 2,7 millones en las últimas 24 horas, y no se espera que se acelere mucho más por ahora en la nueva fase.