Fútbol/Primera.- Previa del Valencia CF - FC Barcelona

Mestalla recibe a un Barça en 'shock'



BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona visita este domingo al Valencia en la jornada 34 de LaLiga Santander, después de su grave tropiezo ante el Granada y dispuesto a seguir peleando por un título que ya no tiene en su mano, a la espera de los tropiezos de Atlético y Real Madrid.



El Valencia quiere ahondar en la herida del Barça y no piensa en pagar los platos rotos. Pero lo cierto es que el Barça, tras perder más que un partido ante los nazaríes, deben ganar los cinco partidos que tienen por delante y esperar un empate del Real Madrid, por lo menos, con el duelo directo en una semana ante el Atleti.



Los de Koeman saben además que los de Simeone cumplieron ya este sábado con su victoria 0-1 ante el Elche, con lo que a priori no hay margen de error. Ante este guión rocambolesco y lleno de giros, el Barça visita un Mestalla que fue fortín en su día para el Valencia y que no lo es tanto últimamente. El Valencia está a sólo 6 puntos por encima del descenso, así que también tiene sus batallas por lidiar y urgencias que sanar.



Será un partido a todo o nada, casi, para ambos. En la primera vuelta, en el Camp Nou, hubo tablas (2-2) tras los dobletes de Leo Messi y de Mouctar Diakhaby. Ahora, ese empate, sería inútil para el Barça salvo catástrofe de sus rivales de Madrid. Y, para el Valencia, apenas tendría valor.



Y es que el Barça tenía todo de cara para ponerse líder y depender de sí mismo. Incluso, ganando al Granada, que llegaba con muchas bajas al feudo culé, podría permitirse algún pinchazo. Con un empate, no habría liderato pero sí dependencia de uno mismo. Pero, esa derrota, en un partido que muchos aún no han digerido, deja al Barça tercero y en manos del Real Madrid, el eterno rival.



No es la mejor manera de visitar Mestalla. Además, salvo que se acepte el recurso, el técnico, Ronald Koeman, no estará en el banquillo tras ser expulsado. Salvo marcha atrás de los organismos, Koeman no volverá a la que fue su causa, su feudo, del que salió mal pero dejando una Copa del Rey en el palmarés.



Ahora, con Javi Gracia a los mandos, las cosas no van mucho mejor. Muy atrás queda la polémica con la falta de fichajes, con las promesas incumplidas. Lo cierto es que el buen juego no ha llegado. Y, en la última jornada, empataron en casa ante el Alavés salvando Gayà los muebles en el 89', ante unos vitorianos con uno menos.



Lleva 5 jornadas sin ganar el Valencia en LaLiga. Malos números que intentarán cambiar ante un Barça capaz de lo mejor, como venía haciendo conquistando 15 victorias en los últimos 17 partidos de Liga, y de lo peor, como perder un partido que era una final, con todo de cara, y errando todo lo que se podía hacer mal.



Quien consiga dejar atrás esas turbulencias tendrá más de cara el encontrar el buen camino y llegar a destino. El Valencia, que con público en la grada, conociendo a su afición, tendría aún más presión negativa, no puede seguir en ese bache que puede no tener fondo. El Barça, por contra, debe ganar para volver a poner el chip positivo, el de caza y lucha por esta Liga.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



VALENCIA CF: Doménech; Wass, Gabriel Paulista, Guillamón, Gayà; Musah, Racic, Carlos Soler, Cheryshev; Maxi Gómez y Guedes.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, Pedri, Busquets, De Jong, Junior Firpo; Messi y Griezmann.



--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano).



--ESTADIO: Mestalla.



--HORA: 21:00/Partidazo en Movistar LaLiga.