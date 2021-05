Fútbol.- Zidane: "Se puede, estamos en la pelea"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, celebró "tres puntos más" para demostrar que "se puede" pelear por la Liga, tras un 2-0 ante Osasuna que tardó en confirmarse después de una buena primera parte y con una plantilla recuperada físicamente.



"Contento por los tres puntos, me alegro por mis jugadores. Lo de Varane espero que sea poca cosa, no puedo decir. Son muchos partidos, Modric y Kroos han descansado y eso es muy bueno. Ha sido una victoria muy trabajada. Otra vez portería a cero, metemos dos goles, es para estar satisfechos", dijo en rueda de prensa.



El técnico blanco valoró las rotaciones de los últimos partidos para llegar bien al tramo final de la temporada, con la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones el miércoles ante el Chelsea. "Hoy estamos muy bien físicamente, anímicamente, porque cuando terminamos estamos ya en la recuperación. Todos los detalles son muy importantes para nosotros", apuntó.



"Nos han pasado muchas cosas pero estamos ahí, hoy son tres puntos más, estamos en la pelea, y faltando cuatro partidos, se puede. Vi muy bien a Hazard, jugando 70 minutos, sobre todo en la posición, cerca de Karim, lo han intentado, contento con su partido", añadió.



"Cuando un equipo está jugando, la primera parte tuvimos cinco ocasiones para hacer gol, y no metemos, es un poco frustrante, pero decía que iba a llegar, con paciencia y juego. Cuando metes gol es una liberación y para mí también", terminó.