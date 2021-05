Fútbol.- Koeman: "Si ganamos los últimos cinco partidos, seremos campeones"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que es "el responsable" de la derrota del pasado jueves ante el Granada, pero está "convencido" de que serán campeones si ganan los últimos cinco partidos de LaLiga Santander, empezando por el "crucial" duelo de este domingo ante el Valencia en Mestalla, además de afirmar que su sanción de dos partidos es "exagerada".



"Soy el responsable. Es una oportunidad grande que hemos fallado, pero estoy convencido de que si ganamos los últimos cinco partidos vamos a ser campeones", declaró en rueda de prensa. "Hay que reconocer que es un campeonato fuerte, cuatro equipos están luchando por ganar LaLiga, están en tres puntos. Hay que estar bien en todos los partidos, si no estás metido, se paga caro. Es lo bonito de esta temporada, no hay equipo superior a los demás", recordó.



También reconoció la decepción en el vestuario tras lo ocurrido ante los nazaríes en el Camp Nou (1-2). "Estuvimos muy decepcionados, porque ha sido una oportunidad muy grande de ponernos arriba. También demuestra que no hay partidos fáciles, hay que estar al nivel en todos los aspectos. No hay mucho tiempo para estar tristes, porque estamos luchando contra los otros tres equipos de arriba. Hay que mejorar cosas, pero el equipo está bien preparado", manifestó.



Además, el técnico neerlandés tiene claro qué aspecto deben mejorar en los últimos encuentros. "Es verdad que en todos los partidos tenemos mucha posesión de balón, creamos oportunidades, pero defensivamente tenemos que mejorar cosas. Desde que jugamos con tres centrales, los rivales nos han hecho menos peligro, pero no podemos encajar dos goles como el otro día contra el Granada, teniendo más defensas que atacantes ellos. Hemos hablado, hay que estar más concentrados, cerrar más espacios entre los cinco cuando defendemos", apuntó.



En este sentido, deben plasmarlo ya en el choque en Mestalla. "Nos esperamos un partido complicado, donde seguramente tengamos mucho el balón. Debemos crear, tener efectividad, pero, sobre todo, estar defensivamente mejor", subrayó.



En otro orden de cosas, confirmó que el club recurrirá su sanción de dos partidos. "Vamos a recurrir, porque es una sanción muy exagerada. Por decir 'vaya personaje' te caen dos partidos... Si insultas de verdad, te caen 20. Es muy exagerada y por eso vamos a recurrir. Mañana no podré estar en el banquillo, pero el staff está bien preparado y hay que aceptarlo", expresó.



Por último, Koeman explicó que hay "jugadores muy experimentados" en la plantilla que "tienen que ayudar" a los más jóvenes a superar la presión. "Saben la presión que existe. Necesitas gente en tu equipo que recuerde esto y muestre tranquilidad a los jóvenes. Hay chicos que tienen su primera oportunidad de ganar algo grande con el club", concluyó.