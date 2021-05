Fórmula 1/GP Portugal.- Alonso: "Hemos empeorado más de un segundo en una hora y media"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha lamentado los problemas que ha sufrido este sábado durante la sesión de calificación del Gran Premio de Portugal, en la que no ha podido avanzar a la Q3 y que le obligará a salir decimotercero este domingo, y ha explicado que ha "empeorado" en "más de un segundo" con respecto a los terceros entrenamientos libres.



"Está como todas las tardes, se levanta el viento, pero no estaba muy diferente. El coche seguramente sí que lo estaba respecto a la FP3. Hemos empeorado siete u ocho décimas, sin gasolina para la crono... Así que hemos empeorado más de un segundo desde hace una hora y media hasta aquí. Tendremos que ver qué ha pasado, pero hemos tenido muchas más dificultades en la crono de lo que tuvimos esta mañana", señaló en declaraciones a DAZN.



A pesar de todo, el asturiano es optimista con su papel en la carrera del domingo en el Autódromo Internacional do Algarve de Portimao. "Si tenemos el coche al cien por cien, como en la FP3 o en la FP2, creo que se puede adelantar", advirtió.



"Sobre todo las 'rojas' -neumáticos- no han ido muy bien durante todo el fin de semana, con mucho 'graining', así que la posición ideal para la crono de hoy casi casi que era la once, si no tenías 'amarillas' para la Q2. Estamos decimoterceros, los puntos se dan mañana. Evitar las 'rojas' puede ser una buena táctica", concluyó.