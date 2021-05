España.- Vox presenta su sindicato "anticomunista" Solidaridad frente al "sindicalismo corrompido" de UGT y CCOO

01/05/2021 El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en una concentración convocada en Conde de Casal, a 1 de mayo de 2021, en Madrid, (España). Esta protesta es una de las muchas movilizaciones que el sindicato Solidaridad ha convocado en varias partes de España con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. La organización carga así contra el Gobierno central y reclama la apertura de los comercios POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este sábado contra el "sindicalismo corrompido y acomodaticio" así como contra los directivos de las organizaciones patronales que "no han montado un negocio nunca" y considera que ninguno de los actores sociales "representa ni a los empresarios ni a los trabajadores".



Además, ha exigido el fin de ayudas públicas a partidos, sindicatos y organizaciones patronales "que permitirá una rebaja en los impuestos a los trabajadores de España".



Su intervención, durante el acto de Vox y de su sindicato, Solidaridad, por el Día del Trabajador, ha comenzado con la carga contra los sindicatos en España al calificarlos de "corruptos y de clase" y al considerar que no han defendido los intereses de los trabajadores.



"El sindicalismo corrompido y acomodaticio, de privilegiados, divisivo y de clases, en definitiva, el duopolio sindical, hace mucho tiempo que se ha divorciado de la realidad de los trabajadores de España", ha manifestado Abascal.



Así, sostiene que la "casta del duopolio sindical" se ha convertido en "un ministerio socialista más", mientras que los españoles "sufren precariedad en sus trabajos, atracos fiscales en los peores momentos en los que se les prohíbe trabajar, competencia desleal tolerada por el Gobierno y por Bruselas y sufrimos el paro más alto de Europa".



"Son un ministerio ultrafinanciado y ultrasubvencionada más que colabora con el expolio de los trabajadores españoles en complicidad con los poderosos de dentro y fuera de nuestro país. Son los mayordomos del poder mientras que los españoles sufren y mientras que a los españoles les quieren convertir en los mayordomos de los sindicatos de clase", ha asegurado Abascal.



En este sentido, ha defendido el nacimiento de Solidaridad, el "primer sindicato anticomunista de España" para desafiar al "duopolio sindical", en un acto público en la plaza de Conde de Casal, al que han asistido más de un centenar de personas, y en el que han participado la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y el secretario general de Solidaridad, Rodrigo Alonso.



Ha cargado también contra "la nueva izquierda que se avergüenza de su propio pueblo" que "solo trae división, crispación, odio y violencia durante esta campaña", así como contra el ecologismo, contra el feminismo y contra la inmigración.



"Todas esas élites, bien de izquierdas o bien globalistas, hablan contra el machismo heteropatriarcal aunque se estén refiriendo al mecánico o al barrendero que trabajan de sol a sol para llevar el pan a sus hijas. Hablan contra el ganadero porque contamina con C02. Hablan contra la industria que da empleo porque también contamina y hablan a favor del multiculturalismo para que los españoles tengan que competir con la rebaja de los salarios, compadreando con las mafias del tráfico de personas, exigiendo la eliminación de las vallas de Ceuta y Melilla y apoyando los centros saturados de Mena que han destruido la convivencia, la seguridad y la libertad en las calles", ha afirmado durante el acto.



Sobre las organizaciones patronales, ha afirmado que sus directivos "no han montado un negocio nunca", mientras que los empresarios "que se juegan su patrimonio sí son los mejores aliados de los trabajadores españoles".



Además, ha acusado a la patronal de no haber condenado las agresiones a Vox o las agresiones "por llevar una bandera de vuestra patria", mientras que sí ha condenado "el sainete balístico".



Ha exigido el fin de las restricciones y la libertad de circulación entre comunidades autónomas y provincias "sin toques de queda infantiles, con las medidas sanitarias que sean precisas y se acelera la vacunación".



"Sin condiciones laborales dignas, no es posible ni tener un hogar ni formar una familia", ha afirmado el presidente de Vox, al igual que "no puede ser que tener hijos sea el privilegio de los ricos".