Eriksen y Achraf dejan al Inter a un paso del "Scudetto"

EFE/EPA/CARMELO IMBESI

Roma, 1 may (EFE).- Un gol del danés Christian Eriksen a veinte minutos del final, rubricado en el tiempo añadido por el marroquí Achraf Hakimi, dio este sábado al Inter de Milán un triunfo por 2-0 en el campo del Crotone, ya matemáticamente descendido a la Serie B, y dejó el Scudetto a un paso del equipo de Antonio Conte.

La oficialidad del decimonoveno título liguero puede llegar ya este domingo, si el Atalanta no gana en el campo del Sassuolo. De no ser así, a los de Conte les bastará sumar un punto la próxima semana contra el Sampdoria para ser campeones.

El conjunto milanés suma en este momento 82 puntos, catorce más que el Atalanta, que todavía tiene un partido menos, a falta de tres jornadas para el final.

En el estadio Scida, el Inter necesitó 69 minutos antes de poder romper la igualdad, pese a crear una gran cantidad de oportunidades y toparse dos veces con los postes en la primera mitad, primero con un cabezazo del belga Romelu Lukaku y luego con un derechazo del argentino Lautaro Martínez.

Fue Eriksen, con un potente derechazo desde el límite del área tras una excelente combinación entre Lukaku y el chileno Alexis Sánchez, el encargado de derrumbar el muro del Crotone.

Tras arrancar su etapa en Milán con muy poco protagonismo, el danés ha conseguido un papel importante en los equilibrios de Conte, que le dio paso este sábado en el minuto 65 en sustitución de Stefano Sensi.

Fue el exmadridista Achraf quien sentenció el choque en el minuto 92 al contragolpe, al superar al meta en un mano a mano con un certero disparo con la zurda.

Para el Inter ya solo es cuestión de saber cuándo podrá empezar las celebraciones por su decimonoveno título liguero, el que pone fin a nueve "Scudettos" consecutivos del Juventus.

En el otro encuentro disputado este sábado, el Spezia salvó un empate 1-1 contra el Hellas Verona, ya seguro de su salvación, gracias a un gol de Riccardo Saponara a falta de seis minutos para el final, tras una asistencia del colombiano Kevin Agudelo, y se hizo con un margen momentáneo de tres puntos sobre la zona de descenso.