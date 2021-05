El presidente argentino pide a los empresarios coparticipar las ganancias por la tecnología

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 1 may (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, pidió a los empresarios este sábado “coparticipar” con los trabajadores las ganancias que obtienen por las mejoras en la tecnología, en el cierre virtual de un foro con el que se conmemoró el Día Internacional del Trabajo.

Fernández destacó que se enfrenta “un tiempo donde el trabajo también se reinventa” y en el que la llegada de la tecnología y de la robótica impone “un nuevo desafío”, que “supone poner en riesgo puestos de trabajo”.

“Cómo le pedimos a los industriales que esas ventajas que obtienen, esas ganancias que obtienen producto de la mejor tecnología de algún modo la coparticipen con los trabajadores que en cierta medida se ven afectados por esas nuevas tecnologías”, se preguntó.

Respondió: “No hablamos de coparticipación de ganancias, estamos hablando de la coparticipación en la responsabilidad de la aparición de nuevas tecnologías que reemplazan a personas de su lugar de trabajo”.

Aclaró que no quiere evitar la llegada de la tecnología y que su Gobierno es el principal promotor de la tecnología 4.0, pero que no quiere “que se vuelva en contra de los que trabajan”.

Agradeció la forma en que los dirigentes sindicales, presentes en forma virtual, acompañan a su Gobierno y les pidió que se unan, ya que hoy el gremialismo está atomizado, “porque es el modo de que la fortaleza de los que trabajan se multiplica”.

Agregó que los empresarios también acompañaron en la actualización del salario mínimo, vital y móvil.

“A los empresarios lo único que me queda por pedirles, fundamentalmente a los que producen alimentos, es que tengan en cuenta el tiempo que vive la Argentina, que tengan en cuenta que no es tiempo de subir precios ni de hacerles pagar a los argentinos el buen momento internacional de los precios de los alimentos”, afirmó.

El mismo pedido de contención de los aumentos de precios lo extendió a los productores de insumos para la construcción.

Argentina encadenó tres años de consecutivos de contracción en 2020 con una caída del 9,9 % de su economía, un desempleo que trepó al 11 % de su población activa y un nivel de inflación del 36,1 % anual.

En el foro “Trabajo Presente y Futuro con Solidaridad”, organizado por el Consejo Económico y Social, representantes de la academia, sindicatos, movimientos sociales, empresas y sociedad civil presentaron 50 propuestas para potenciar el trabajo.