El icónico Empire State celebra su 90 aniversario con encendido de luces

Fotografía cedida por la oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York donde se ve al alcalde Bill de Blasio tomándose una foto en la terraza del Empire State hoy, en Nueva York (EE.UU.). EFE/Michael Appleton/Alcadía de Nueva York

Nueva York, 1 may (EFE).- El icónico rascacielos neoyorquino Empire State Building, considerado uno de los edificios más reconocibles de la Gran Manzana y del mundo, celebró este sábado su 90 aniversario con una ceremonia de encendido de las famosas luces que decoran la parte superior del edificio.

Se trata de la misma ceremonia con la que se inauguró el 1 de mayo de 1931 el edificio, visitado anualmente por unas 4 millones de personas, y que esta vez protagonizó el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que subió la enorme palanca que activa los focos.

La primera vez que se encendieron las luces se encargó el entonces presidente de EE.UU. Herbert Hoover, que hizo los honores de "presionar el interruptor", aunque en aquella ocasión fue desde la Casa Blanca.

Para seguir celebrando su 90 cumpleaños durante los próximos meses, el Empire State ofrecerá un paquete especial a los visitantes, "90 in 90 Tour", en la que se resumen sus nueve décadas de historia en 90 minutos y da acceso a zonas del edificio que normalmente no ven los turistas.

"El Empire State Building, un icono internacional y símbolo de sueños, rompió récords y fue pionero en tendencias hace 90 años", dijo en un comunicado Anthony Malkin, el presidente y consejero delegado del Empire State Realty Trust, la empresa propietaria del edificio.

"En la actualidad, está completamente modernizada para el siglo XXI, es líder en renovaciones de eficiencia energética, calidad del ambiente en interiores, y en prácticas sanitarias de edificios", agregó Malkin.

El edificio, de 443,2 metros de alto, fue el más alto de Nueva York desde su inauguración el 1 de mayo de 1931 hasta la construcción de las Torres Gemelas en 1970. El atentado del 11 S le devolvió ese título hasta 2012, cuando se edificó el One World Trade Center, que sustituyó los dos rascacielos que desaparecieron con el atentado terrorista.

El Empire State, nombrado un patrimonio histórico de EE.UU. en 1986, es además un icono cultural que ha formado parte de más de 250 películas, y su tamaño es tal que cuenta con su propio código postal, 10018.