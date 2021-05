El estuche de silicona reutilizable, sostenible y multiusos, del que no podrás desprenderte en todo el verano

MADRID, 1 (CHANCE)



Birchbox no deja de sorprendernos y es que en esta ocasión se ha unido a Stasher, la marca líder de bolsas reutilizables realizadas con silicona platino 100%, y ha sustituido su tradicional cajita por un estuche ecológico. Lo que quiere decir que este mes en vez de recibir una cajita, tendrás esta maravillosa bolsa multiusos de la que no te podrás desprender en todo el verano.



¿Lo mejore de todo?



Esta bolsa puede ser utilizada para guardar cosméticos, cocinar, congelar y transportar alimentos... ¡Un sinfín de usos. Son flexibles, no absorben olores y aguantan temperaturas extremas de hasta 260 ºC. Se pueden usar en microondas, lavavajillas y en el congelador. Además, su limpieza es muy sencilla.



En su camino hacia una belleza más sostenible, Birchbox refuerza así su compromiso de transformar al menos el 25% de sus cajas en neceseres u otros formatos reutilizables. "En Birchbox creemos en nuestro poder para construir el mundo en el que queremos vivir y, eso comienza, por cuidar de nuestro planeta" apunta Katia Beauchamp, CEO y fundadora de Birchbox.



Pero, ¿qué encontraremos en su interior?



Dentro de la bolsa de Stasher podrás encontrar la máscara de pestañas waterproof de The Beauty Crop; el bálsamo labial de Tony Moly; el champú sólido de Biovene; una mascarilla facial de Salad Code; la emulsión hidratante de oliva de Sebamed y una minitalla del perfume Edt Girl Rochas.