David Bustamante no confirma si ha conocido ya a Miguel junior

David Bustamante de recados por Madrid



MADRID, 1 (CHANCE)



David Bustamante está cansado de que se le pregunte por si ya conoce al hermano de su hija Daniella, Miguel junior, y lo cierto es que, ahora que empezaba a tener de nuevo buena relación con los medios de comunicación con los que ha estado enfrentado durante muchos años, vuelve a notarse tensión en el ambiente a la hora de formularle preguntas.



Como decíamos, el cantante se muestra cansado de que le preguntemos por si ya ha conocido al hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres: "Es que me hacéis todos esa pregunta y es que no tiene sentido hacérmela, además".



Bustamante también ha sido noticia porque ha formado un revuelo en redes sociales impresionantes tras usar el color morado, algo que han criticado muchos de sus seguidores por ser, supuestamente, del partido político 'Podemos', a lo que él mismo quita importancia: "Os encanta un salseo, mira, pues nada. Se ve que es una broma y que es un malentendido y ya está, cero polémicas".



El artista ha querido dejar claro que se encuentra perfectamente y desmiente los rumores de que no estaba en su mejor momento: "No, no, no digas tonterías... estamos perfecto, mira, estoy como un titán".