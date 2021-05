Cuba cierra abril como su peor mes de la pandemia en casos y muertos

Varias personas caminan el 27 de abril de 2021 con tapabocas en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

La Habana, 1 may (EFE).- Cuba notificó este sábado 915 nuevos casos de covid-19 y cierra abril como el mes con los peores indicadores durante toda la pandemia, con más de una cuarta parte del total de positivos hasta la fecha y récord de fallecidos.

Las infecciones de SARS-CoV-2 ascienden a 107.622 y de ellas 31.346 se registraron en abril, 5.600 más que el mes anterior, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El número total de muertos con la covid-19 ascendió a 654 después de notificarse hoy otros 10 decesos. Solo en abril fallecieron 122 personas portadoras de la enfermedad, lo que también supone un aumento respecto al récord anterior de 108 de febrero.

Los 915 nuevos casos diarios den Cuba fueron diagnosticados al procesar 23.384 pruebas PCR el viernes.

El parte del sábado también recoge otras 872 altas hospitalarias, que elevan a 101.475 el número de pacientes recuperados.

Otros 5.437 permanecen aún hospitalizados, la inmensa mayoría estables aunque hay 40 en estado grave y 37 en estado crítico.

La mayoría de los casos del sábado (632) se dieron en La Habana, de 2,2 millones de habitantes, donde está vigente un toque de queda desde febrero y permanecen cerrados los centros educativos, restaurantes, bares y playas, entre otras medidas para frenar los contagios.

La escasez derivada de la crisis, no obstante, obliga a que la gente salga a la calle y haga largas colas para adquirir productos básicos.

Cuba desarrolla cinco candidatos vacunales contra el coronavirus, dos de los cuales -Soberana 02 y Abdala- están en la tercera y última fase de ensayos clínicos para evaluar su eficacia.

Al mismo tiempo, se han puesto en marcha "estudios de intervención controlada" en La Habana y oriente para administrar de forma masiva esas dos fórmulas, incluyendo a 1,7 millones de personas en la capital.

Estos fármacos no tienen aún la autorización de uso de emergencia o registro, cuestión que las autoridades esperan lograr en junio a partir de los resultados preliminares de la última etapa de pruebas de Soberana 02 y Abdala.

El Gobierno cubano no ha adquirido vacunas en el mercado internacional ni forma parte del Mecanismo Covax creado con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para favorecer un acceso equitativo a la inmunización en naciones de ingresos medios y bajos.