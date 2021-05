Coronavirus.- India constata un nuevo récord de más de 400.000 contagios diarios de coronavirus

Australia amenaza con imponer penas de prisión a los ciudadanos que regresen del país asiático



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de India han alertado este sábado de que el país ha vuelto a registrar una cifra récord de contagios de coronavirus en el último día con 401.993 casos adicionales, lo que sitúa el número total de infectados en más de 19 millones.



El país, sumido en una grave crisis sanitaria, superó el 29 de abril los 18 millones de casos, lo que muestra un rápido ritmo de contagios. Tras nueve días consecutivos superando los 300.000 casos diarios, India se ha convertido en el primer país en superar los 400.000 en un solo día.



El último balance indica que en total hay 3.268.710 casos activos, 98.482 más que el día anterior, así como 211.853 muertos, 3.523 en el último día. No obstante, 15.684.406 personas han logrado recuperarse, casi 300.000 de ellas en la última jornada.



El viernes se notificaron 386.452 nuevos contagios y 3.498 decesos, tal y como indican los datos del Gobierno, que apuntan a que ahora los casos activos representan el 17,06 por ciento del total acumulado, mientras que las recuperaciones giran en torno al 81 por ciento, con una tasa de mortalidad del 1,1 por ciento.



El estado de Maharastra (oeste) sigue siendo el territorio más golpeado por esta ola de la pandemia y presenta el 20 por ciento de los casos activos.



Países como Estados Unidos y Australia han restringido los viajes con India. En el caso de Canberra, las autoridades han amenazado con imponer penas de cárcel para aquellos que traten de regresar al territorio desde el país asiático.



Este mismo sábado, el Gobierno australiano ha especificado que dichas medidas entrarán en vigor el lunes y no serán revisadas hasta el 15 de mayo, según informaciones de la cadena ABC.



El ministro de Sanidad, Greg Hunt, anunció el viernes que cualquier persona que trate de violar estas restricciones podría enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros, así como a penas de cinco años de prisión.



Varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón se han comprometido, no obstante, a enviar ayuda a India para hacer frente a la pandemia.