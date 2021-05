Corea.- EEUU aboga por una diplomacia "práctica" como política para lograr la desnuclearización de la península de Corea

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Gobierno estadounidense ha abogado por una diplomacia "práctica" como nueva política para lograr la completa desnuclearización de la península de Corea y no buscará así "grandes tratos" para alcanzar su propósito, según ha indicado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.



En una rueda de prensa en la que ha confirmado un cambio en la política de la Administración estadounidense, la portavoz ha explicado que "las políticas han sido completamente revisadas de forma rigurosa e inclusiva". "Nuestro objetivo sigue siendo la completa desnuclearización de la península", ha insistido.



La nueva política del presidente estadounidense, Joe Biden, fue anunciada el pasado 20 de enero después de que este jurara el cargo y con la vista puesta en poner en marcha una "nueva" forma de lidiar con Pyongyang.



En este sentido, la nueva Administración ha señalado los diversos fallos de las administraciones anteriores a la hora de abordar la cuestión. "Con el claro entendimiento de que los esfuerzos llevados a cabo por las cuartas administraciones anteriores no dieron su fruto, nuestra política no se centra en grandes acuerdos sino en la estrategia de la paciencia", ha dicho Psaki.



"Buscamos un acercamiento calibrado y práctico que está abierto a explorar las cuestiones diplomáticas con Corea del Norte", ha añadido. El anterior presidente, Donald Trump, mantuvo tres encuentros con el líder norcoreano, Kim Jong Un, entre 2018 y 2019.



Aunque muchos han alabado las cumbres sin precedentes entre ambos países, la comunidad internacional ha puntualizado que el país, sin embargo, no ha puesto en marcha la tan ansiada desnuclearización.



Biden, por su parte, ha lamentado que dichos encuentros únicamente hayan dado a Kim el "reconocimiento" a nivel global que tanto buscaba. El mandatario tiene previsto reunirse con el presidente surcoreano, Moon Jae In, el próximo 21 de mayo en Washington.



COREA DEL SUR APUESTA POR LA COORDINACIÓN CON EEUU



El Gobierno surcoreano ha especificado este sábado que sigue apostando por la coordinación con Estados Unidos para impulsar el proceso de desnuclearización lo antes posible.



Así lo ha confirmado el Ministerio de Exteriores del país, que ha señalado que las consultas con Estados Unidos sobre Corea del Norte "continuarán" este mes, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.



En este sentido, las autoridades han confirmado que han recibido datos detallados sobre las políticas estadounidenses para la región de cara al futuro. Las conversaciones sobre la desnuclearización se estancaron en febrero de 2019.