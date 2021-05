Comité Olímpico Ecuatoriano celebra clasificación del equipo femenino 4x400

Imagen de archivo del presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Augusto Morán, durante una videoentrevista con Efe del 17 de junio de 2020 desde Guayaquil (Ecuador). EFE/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 1 may (EFE).- El atletismo de Ecuador ha hecho historia con la clasificación, por primera vez a unos Juegos Olímpicos, del equipo femenino de relevos 4x100 metros, destacó este sábado Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Ángela Tenorio, Anahí Suárez, Virginia Villalba y Marisol Landázuri obtuvieron la plaza para la cita en Tokio al terminar en el tercer puesto de la especialidad en el Mundial de atletismo en Polonia.

A pesar del júbilo por el desempeño de las ecuatorianas, Morán manifestó que confiaba en la clasificación.

"No me sorprendió que esto haya sucedido", anotó.

El COE apuesta ahora por la clasificación individual de Ángela Tenorio y Anahí Suárez.

Morán dijo confiar en que otros deportistas sellen su visado a Tokio.