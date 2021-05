Chad.- El primer ministro en funciones de Chad llama a una "unión sagrada" en medio de fuertes protestas

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El primer ministro en funciones de Chad, Albert Pahimi Padacké, ha llamado este sábado a las "fuerzas vivas" del país a culminar el proceso de transición hacia una "unión sagrada" que permita superar la crisis abierta tras la muerte en combate del presidente Idriss Déby, y en medio de fuertes protestas contra el Consejo Militar de Transición que, abanderado por el hijo del fallecido, ahora lidera el país.



"La fuerza colectiva no debe perderse en el pantano de las ambiciones personales y los egos", ha declarado el primer ministro tras reunirse con actores de la sociedad civil, políticos y líderes religiosos. Padacké contempló la transición actual como "una oportunidad para preparar juntos el terreno hacia una competencia por la expresión pacífica de ambiciones personales y colectivas".



"A los que están en la calle, a los que expresan un enfado, una exasperación que podemos entender, a los que empujan el grito que todos queremos empujar, les invito ahora a jugar el juego de la transición", ha declarado el primer ministro en funciones, en declaraciones recogidas por Radio Francia Internationale.



"Nuestras instituciones, y a través de ellas el pueblo chadiano, serán respetadas", ha añadido el primer ministro, quien se ha declarado consciente de las críticas que surgirán tras la formación de su gobierno de transición, porque es "imposible, sea cual sea la voluntad de las autoridades de transición, formar un Gobierno de quince o dieciséis millones de chadianos".



Sin embargo, el primer ministro ha explicado que "todos los actores tienen su papel que desempeñar" en este período para resolver la crisis sin más violencia. "El pueblo chadiano, después de haber sufrido tanto, merece la paz y la reconciliación nacional. Eso es lo que debemos ofrecerlo juntos, y eso es lo que quiero abordar con mi gobierno. Pido apoyo a todos", ha concluido en la porción de su comparecencia recogida por el portal Tchadinfos.



Mientras tanto, se han registrado protestas en el sur del país, concretamente en la tercera ciudad más importante de Chad, Sarh, así como en la localidad de Koumra para expresar su enfado contra el Consejo Militar de Transición y contra Francia, por el apoyo que le brindó.



Participantes en las protestas han denunciado que la Policía denunció lo que era una "cacerolada pacífica" con munición real, lo que habría dejado varios heridos. "La población salió a manifestar su descontento con el Consejo Militar creado y fuertemente apoyado por Francia. No queremos aceptar este decomiso, queremos el regreso del orden constitucional", según un residente a RFI.



Para poner fin a estas acciones de protesta, la Policía también realizó detenciones, aunque aún no está claro cuántos manifestantes han sido detenidos.



El grupo rebelde del Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT) lanzó una ofensiva desde sus bases en Libia durante la jornada del 11 de abril, en plena votación en las últimas presidenciales, en las que Déby obtuvo un sexto mandato. Los resultados fueron anunciados horas antes de que se confirmara su muerte por heridas sufridas en el frente, donde había ido para supervisar la ofensiva contra los rebeldes.



La muerte de Déby --quien estuvo en el poder desde 1990, tras encabezar un golpe de Estado que derrocó al dictador Hissène Habré-- en plena ofensiva del FACT supone un duro golpe para la estabilidad del país y de la región, debido a la importancia del país en la lucha contra el terrorismo internacional en el Sahel y la cuenca del lago Chad.