Bolivia.- Arce y la COB reafirman su compromiso frente a la derecha en la celebración del Día de los Trabajadores

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bolivia, Luis Arce y la Central Obrera Boliviana (COB) han reafirmado este sábado su alianza frente a cualquier tipo de oposición antidemorática , en una gran celebración del Día de los Trabajadores en la ciudad de Santa Cruz (este), bastión tradicional de la derecha.



"La derecha no pasará, aquí están la COB, el Gobierno nacional y nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento), para defender al pueblo organizado que quiere democracia, progreso y desarrollo", ha declarado Arce.



"Organización, fortalecer nuestros sindicatos, fortalecer nuestras organizaciones sociales por que desde ahí van a ser los puntos de resistencia ante el ataque y ante las amenazas de volver a un golpe de Estado, desestabilización de un gobierno que ha salido de las urnas, que ha salido de la voluntad popular del pueblo boliviano", añadió ante la multitud, en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).



Arce, su vicepresidente indígena David Choquehuanca y el expresidente Evo Morales encabezaron a los millares de trabajadores que marcharon por el centro cruceño y terminaron congregados en la Plaza 24 de Septiembre, símbolo de los poderes conservadores locales, en la celebración nacional del Primero de Mayo.



El líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, ratificó en nombre de los sindicatos el compromiso de defender a Arce y a la democracia restablecida con las elecciones de octubre pasado, tras el gobierno transitorio de Jeanine Áñez que siguió al golpe de noviembre de 2019.



"No somos solo asalariados, velamos por la estabilidad económica y tenemos también un compromiso, garantizar la estabilidad política a la cabeza de nuestro presidente. Tenemos que apoyar a nuestro gobierno, a nuestro presidente", ha declarado Huarachi.



Arce llamó a la unidad y a la organización popular para defender la democracia, y agradeció la "madurez" de los dirigentes de la COB, "que han sabido comprender la situación delicada en el país y el mundo" para aceptar que, por segundo año consecutivo, no haya aumento salarial general en Bolivia.