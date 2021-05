Bebo Valdés y Cándido Camero, unidos por sendos documentales

Fotografía cedida por el periodista y director de cine Luis Leonel León tomada en el 2019 en Miami (Florida) donde aparece un detalle de las manos del percusionista cubano Cándido Camero durante la filmación del documental "Cándido, el rey de las tres congas". EFE/Luis Leonel León

Miami, 30 abr (EFE).- Dos grandes músicos cubanos ya fallecidos, el pianista Bebo Valdés y el percusionista Cándido Camero, "confluyeron" este viernes en un encuentro por el Día Internacional del Jazz en el que se presentaron avances de sendos documentales aun sin estrenar de los que son protagonistas.

"Cándido, el rey de las tres congas", de Luis Leonel León, y "Buscando a Bebo, un alma cubana en tierras frías", de Ricardo Bacallao, se tocan en el tiempo pero "no estaban coordinados", según dijeron sus realizadores en el acto de presentación por Zoom.

Organizada por la asociación sin ánimo de lucro ARTivisten, la presentación de ambos documentales, que se encuentran en fase final de acabado, contó con la presencia de un grupo de artistas, productores y promotores culturales desde Europa y Estados Unidos, entre ellos el percusionista Emilio Valdés, nieto de Bebo e hijo de Chucho Valdés.

Emilio, que vive en Nueva Jersey (EE.UU.) y sirvió de conductor al documental sobre la vida de su abuelo en Cuba y en Suecia, donde se exilió para no retornar a su país, se mostró emocionado con este proyecto.

"Creo que vamos a poner el nombre y la música de Bebo Valdés a un nivel más grande en Suecia de lo que se había visto antes", señaló sobre "Buscando a Bebo, un alma cubana en tierra frías", que recoge un concierto de homenaje a Bebo en noviembre de 2019 en Nueva Jersey, donde se interpretaron once piezas originales del legendario pianista y compositor.

Este concierto con la actuación de la Emilio Big Band fue organizado por la ciudad de Union City (Nueva Jersey).

"Buscamos y contamos parte de la vida de este grandísimo pianista, a través de las memorias y la emotividad de algunos de sus descendientes y de su música", dijo a Efe Bacallao.

Director de varios documentales sobre la diáspora cubana por el mundo, Bacallao añadió que el filme se encuentra en la fase final.

LA CONFLUENCIA DE DOS GRANDES

"Esperamos pronto poder exhibirlo en varias ciudades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica junto con la película sobre Cándido de Luis Leonel. A las dos películas las unen muchas cosas", afirmó.

Por su parte, León, que leyó desde Miami una carta poco conocida que envió Bebo a su amigo Camero desde Estocolmo en abril de 1991, recordó al tumbador cubano, fallecido en Nueva York en 2020 poco antes de cumplir 100 años, como un precursor del latinjazz.

De ahí que el avance de los documentales fuera presentado hoy como "una confluencia otra vez de dos grandes de la música cubana".

"Sé que se fue feliz de este mundo, satisfecho de haber vivido mucho y bien, no sin los dolores que acompañan a todo ser humano y en especial a un exiliado", dice a Efe León, que logró rescatar anécdotas no conocidas de Camero, entrevistar a familiares y utilizar las últimas grabaciones del tumbador para la banda sonora para su film.

"Me hubiera gustado que hubiera visto terminado el documental que estamos produciendo Iván Acosta y yo en su homenaje. Sucedió igual con Tito Puente y 'Calle 54', la película de Fernando Trueba que rescató figuras del jazz latino, entre ellas Bebo Valdés, y que el gran percusionista, conocido como 'El rey de los timbales' tampoco llegó a ver terminada", lamentó León.

"Me imagino que tienes tu retiro igual que yo, dime por qué no te vas los tres meses de invierno a Puerto Rico Rico o a Santo Domingo, Nueva York es muy húmedo. Creo que tu nombre está entre los grandes. Yo cumplí 72 años y a esta edad hay que esperar el viaje sin regreso, nadie se queda para semilla", dice la carta de Bebo a su amigo Camero. (foto) (video)