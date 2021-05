Barty titubea antes de imponerse a Zidansek

La eslovena Tamara Zidansek celebra un punto conseguido ante a la australiana Ashleigh Barty, durante el partido de la segunda ronda del Mutua Madrid Open que disputan en las instalaciones de la Caja Mágica, en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 1 may (EFE).- La número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, superó un primer susto en la segunda ronda del Mutua Madrid Open al necesitar tres sets para ganar a la eslovena Tamara Zidansek, 80 del ránking, que finalmente cedió por 6-4, 1-6 y 6-3.

Le costó a Barty despegarse de una rival muy luchadora, que supo hacerle daño con continuos cambios de ritmo. Solo tras el 4-4 la australiana rompió el servicio de Zidansek, antes de cerrar el set con facilidad.

La eslovena necesitaba firmar un buen comienzo en la segunda manga para volver a meterse en el partido. En el tercer juego salvó cuatro bolas de 'break' con valientes aproximaciones a la red y aprovechó el momento para romper por primera vez el saque de Barty y adelantarse 3-1.

No se detuvo ahí: firmó cinco juegos seguidos y con ello niveló un choque en el que partía de entrada con pocas opciones. Pero los trece errores no forzados de Barty, por solo siete de Zidansek, marcaron la diferencia.

La número uno mundial, que juega en Madrid tras ganar el torneo de Stuttgart, introdujo algunos cambios en su juego en el tercer set, empezando por una mayor eficacia con su saque, que enseguida dieron frutos y le permitieron marcharse en el marcador con 4-1.

Con 5-2 en contra, la eslovena volvió a firmar un juego inspirado que le permitió prolongar el desenlace, pero Barty no le dio más oportunidades y cerró el partido con saque en blanco.

Zidansek disputó y perdió la final de Bogotá contra la colombiana María Camila Osorio antes de viajar a Madrid.

Barty jugará en octavos de final contra la vencedora del partido entre la polaca Iga Swiatek, vigente campeona de Roland Garros, y la alemana Laura Siegemund.