Antonia Dell'Atte y Alessandro Lequio, la historia revive gracias a Rocío Carrasco

30/04/2021 ALESSANDRO LEQUIO. MADRID, 1 (CHANCE) El testimonio de Rocío Carrasco en televisión ha servido no solo para aumentar las llamadas al 016 de mujeres que sufren maltrato, sino para revivir historias que estaban enterradas por el paso de los años y que ahora parece que reviven con más fuerza que nunca. Es el caso de Antonia Dell'Atte, empareja de Alessandro Lequio, quien ha asegurado estos días en los medios de comunicación que ella también fue víctima de malos tratos por parte del colaborador de televisión.



El testimonio de Rocío Carrasco en televisión ha servido no solo para aumentar las llamadas al 016 de mujeres que sufren maltrato, sino para revivir historias que estaban enterradas por el paso de los años y que ahora parece que reviven con más fuerza que nunca. Es el caso de Antonia Dell'Atte, empareja de Alessandro Lequio, quien ha asegurado estos días en los medios de comunicación que ella también fue víctima de malos tratos por parte del colaborador de televisión.



Lo cierto es que hemos oído mucho la expresión 'subirse al carro' durante estos días, pero Antonia Dell'Atte ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a todas las mujeres que sufren en silencio y no se atreven a denunciar. Ella lo hizo en el pasado, pero finalmente quitó la demanda porque solo pensaba en su hijo Clemente.



Con el paso de los años se dio cuenta que eso había sido un error y un juez le terminó dando la razón porque existían cartas de Alessandro Lequio en las que le pedía perdón y reconocía haberla maltratado. Una historia cuanto menos desagradable que hoy en día ha vuelto a la actualidad mediática y no sabemos muy bien cómo terminará.



Antonia ha alzado la voz y ha acusado públicamente de nuevo a su empareja de maltrato físico y psicológico, todo ello porque en estos momentos se le está dando cabida en los medios de comunicación a testimonios de este tipo porque ayudan a todas esas personas que están sufriendo o que han sufrido malos tratos por parte de sus parejas.



Se abre una nueva etapa en televisión donde se hablará de rostros conocidos que tuvieron que pagar un peaje muy alto por ser eso, conocidos. Inevitablemente nos acordamos de Carmina Ordóñez, quien denunció públicamente los malos tratos de la que era su pareja por aquel entonces, pero el juez determinó que no tenía el perfil socioeconómico de mujer maltratado. Algo que ahora nos parece una barbaridad, pero ocurrió.