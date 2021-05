AMP2.- Kirguistán/Tayikistán.- Militares de Tayikistán abren fuego contra varias viviendas de la ciudad kirguisa de Arka

Dusambé desmiente las informaciones mientras Biskek evacúa a miles de ciudadanos



Las partes piden evitar provocaciones mientras analizan la situación en la frontera y Rusia se ofrece a mediar



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Los militares tayikos han abierto fuego este sábado contra la localidad kirguisa de Arka, en el distrito de Leilek, que se encuentra en la zona fronteriza entre ambos países.



Según informaciones de la agencia de noticias 24.kg, las unidades militares han abierto fuego contra varias casas residenciales de la zona, si bien muchos de los residentes habrían sido evacuados de forma previa.



Así, ha especificado que las fuerzas de seguridad han adoptado "posiciones defensivas" ante los incidentes, que se han producido a pesar de que las partes acordaron un alto el fuego esta misma semana.



"A las 12.45 del 1 de mayo la situación en la frontera tayiko-kirguisa es tensa. En la localidad de Arka (...) los militares tayikos abrieron fuego contra las viviendas de los ciudadanos de Kirguistán", ha indicado en un comunicado el servicio fronterizo de este último país.



Las autoridades de Kirguistán han ordenado así evacuar a más de 27.000 ciudadanos de la zona fronteriza, tal y como ha confirmado la viceminsitra de Sanidad, Elias Soltonbekova.



Sin embargo, las fuerzas de Tayikistán han desmentido dichas informaciones y han asegurado que no se han producido ataques contra aldeas del distrito de Leilek. "Tayikistán no bombardeó las aldeas en el territorio del distrito de Leilek en la provincia de Batken", han señalado fuentes del Comité de Seguridad Nacional tayiko.



El balance de víctimas de los recientes enfrentamientos registrados en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán ha ascendido a 41 muertos y más de 200 heridos, en medio de una disputa por la colocación de cámaras de seguridad en la zona.



EVITAR PROVOCACIONES EN LA FRONTERA



Los presidentes de Kirguistán y Tayikistán, Sadir Japárov y Enomali Rahmon, respectivamente, han incidido en la importancia de evitar cualquier tipo de provocación en la frontera, especialmente ahora, y han pedido a las partes tratar de mantener la "estabilidad".



Los mandatarios, que han mantenido una conversación telefónica a raíz del aumento de la tensión en la zona, han acordado crear una comisión conjunta para supervisar todo el equipo desplegado a ambos lados de la frontera.



"Los jefes de Estado destacaron su compromiso con todos los acuerdos previamente alcanzados y el respeto mutuo por los territorios y las fronteras de los países", han señalado las autoridades de Kirguistán, que han asegurado que ambos han expresado su confianza en la pronta resolución de la situación.



Así, ambos han abordado el alto el fuego implementado y la posibilidad de que las tropas vuelvan a sus posiciones "de base". Además, han intercambiado opiniones sobre la labor que realizan los grupos de trabajo conjuntos en la zona fronteriza, que quedó en gran medida sin delimitar tras la desintegración de la Unión Soviética.



KAZAJISTÁN EXPRESA SU PREOCUPACIÓN



El presidente kazajo, Kasim Jomart Tokayev, ha expresado su preocupación por la situación en la frontera durante una conversación con Rahmon en la que ha indicado que esta supone una "amenaza" para la seguridad de los países vecinos y sus ciudadanos.



El mandatario ha pedido en un comunicado a las partes que muestren "moderación" y eviten a toda costa una "escalada de las hostilidades".



El Gobierno ruso, por su parte, ha reafirmado su disposición a contribuir a la solución de la disputa, tal y como ha confirmado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.



"Rusia está dispuesta a contribuir de todos modos a la solución de todo tipo de discrepancias por la vía política y diplomática", ha dicho antes de indicar que Moscú apoya la decisión de crear un grupo de trabajo conjunto para supervisar la situación en la zona afectada.



Asimismo, ha aplaudido los llamamientos tanto de Kirguistán como de Tayikistán a los ciudadanos de dichos países que residen en Rusia a "no responder a las provocaciones" de la otra parte.