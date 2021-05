AMP.-Irán.- Rusia constata "progreso indiscutible" en nueva ronda de las conversaciones sobre el acuerdo nuclear de Irán

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ruso ha declarado este sábado su "cauto optimismo" en el desarrollo de la última ronda de conversaciones con Irán sobre el deteriorado acuerdo nuclear entre la república islámica y la comunidad internacional que se ha llevado a cabo este sábado en Viena, y que ha registrado "un progreso indiscutible".



"Es muy pronto para estar entusiasmados, pero tenemos razones para exhibir un cauto y creciente optimismo", ha explicado el representante ruso, Mijail Ulianov, quien ha llegado incluso a plantear el plazo de finales de mayo para rematar las conversaciones.



"Aquí no hay fechas límite, pero los participantes esperan terminar las conversaciones con éxito en aproximadamente tres semanas. ¿Es realista? Ya lo veremos", ha indicado en su cuenta de Twitter.



En cualquier caso, Ulianov ha asegurado que los participantes en las conversaciones han constatado un "progreso indiscutible" a la hora de restaurar el acuerdo, gravemente afectado por la salida unilateral de Estados Unidos en 2018, con la consiguiente reimposición de las sanciones sobre la república islámica.



La comisión negociadora se reunirá a finales de la próxima semana, ha apostillado, mientras los expertos siguen revisando los elementos para la reactivación del acuerdo.



En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales --Rusia, Estados, Reino Unido, China, Francia y Alemania-- firmaron el acuerdo, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



Sin embargo, en mayo de 2018 Estados Unidos anunció su salida del acuerdo y comenzó a imponer sanciones unilaterales contra Irán con el argumento de que Teherán sigue desarrollando armas nucleares que suponen una amenaza para la estabilidad internacional.



EUROPA, MÁS ESCÉPTICA



Menos optimistas se han mostrado los negociadores europeos, quienes han explicado que todavía queda "mucho trabajo y muy poco tiempo" para finiquitar unas conversaciones que, en su ronda de hoy, "deberían haber alcanzado más progresos".



Aunque fuentes diplomáticas europeas han agradecido que las negociaciones se estén desarrollando "en un ambiente tan turbulento" han indicado que todavía "queda por llegar a un entendimiento en los aspectos más críticos de las negociaciones", según comentarios a DPA. Con todo, han querido cerrar con una nota positiva: "El éxito no está ni mucho menos garantizado, pero no es imposible".



IRÁN Y EEUU SE ACERCAN A UN ACUERDO SOBRE LAS SANCIONES



Quien sí ha expresado su esperanza en una conclusión positiva ha sido el negociador jefe de la delegación iraní, Abás Araqchi, quien ha declarado que está a punto de alcanzar un "acuerdo preliminar" con Estados Unidos par el levantamiento de las sanciones sobre "la mayoría" de los 1.500 individuos afectados.



Este acuerdo se aplicaría también a las sanciones sobre comercio, energía e industria automovilística de la república islámica, ha añadido, sin dar más detalles al respecto.



Sí ha indicado, no obstante, que las conversaciones "han alcanzado un punto de maduración", en términos de "asuntos contenciosos y aspectos de la negociación sobre los que hay posibilidad de acuerdo", según declaraciones recogidas por la agencia Fars.