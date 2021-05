AMP.- Fórmula 1/GP Portugal.- Bottas sorprende en Portimao y Sainz saldrá quinto

Fernando Alonso partirá decimotercero



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ha logrado la pole para la carrera del domingo en el Gran Premio de Portugal, tercera cita del Mundial de Fórmula 1, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) comenzarán quinto y decimotercero, respectivamente.



Con un tiempo de 1:18.348, el escandinavo superó en siete milésimas a su compañero de equipo y líder del Mundial, Lewis Hamilton, que le acompañará en primera fila y que vio frustrado su intento de conseguir la pole número 100 de su carrera. Mientras, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partirá tercero junto al otro piloto del equipo de la marca energética, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez.



Por su parte, Sainz fue el mejor 'del resto' y se aseguró, al clavar la vuelta al primer intento, una quinta posición de salida, después de comandar la tabla de tiempos en la Q1. Alonso, por su parte, no fue capaz de avanzar a la Q3.



En una semana en la que el anuncio de la nueva clasificación sprint ha sacudido al 'Gran Circo', los monoplazas saltaron a la pista de Portimao para conocer su posición en parrilla, todavía en el formato tradicional de las últimas temporadas.



El 1.19.480 de Sainz pasó a comandar, en los primeros compases, la tabla de tiempos, anulado el crono de Hamilton por salirse de pista, y tuvo que ser Bottas el que rescatase el prestigio de Mercedes (1.19.205). El británico Lando Norris (McLaren) lo mejoró bajando por primera vez de 1:19 (1.18.794), aunque nuevamente el finlandés se puso al frente (1.18.722).



Mientras Norris luchaba por establecer el crono de referencia, McLaren lamentaba la actuación de su otro piloto, el australiano Daniel Ricciardo, que se quedó fuera de la Q2 y tendrá que comenzar la cita desde la decimosexta plaza. Los canadienses Lance Stroll (Aston Martin) y Nicholas Latifi (Williams), el alemán Mick Schumacher (Haas) y el ruso Nikita Mazepin (Haas) también resultaban eliminados.



El aviso de Ricciardo obligó a todos a no reservar en busca de la Q3. Hamilton y Sainz apostaron por el neumático medio; el madrileño marcó un 1.19.560 de salida que Verstappen mejoró (1.19.099), pero todo saltó por los aires con el magnífico 1.17.968 del heptacampeón del mundo.



Por el camino se quedó Fernando Alonso, que no pudo pasar el corte, igual que el británico George Russell (Williams), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo). El asturiano comenzará el domingo decimotercero.



En la tanda definitiva, contra todo pronóstico, Bottas se destacó entre todos para poner al frente de la tabla un 1.18.348 que resultó imbatible. "¡Te lo dije, sabía que valdría la pena!", le dijo a su ingeniero por radio.



Tras los Mercedes y loss Red Bull, Sainz comandó un 'Top 10' que completaron Lando Norris, el francés Esteban Ocon (Alpine), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin).