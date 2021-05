AMP.- Coronavirus.-Argentina amplía restricciones hasta el 21 de mayo y advierte de que la situación "no está resuelta"

Argentina suma más de 300 fallecidos por coronavirus y casi de 22.500 casos nuevos



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado este viernes una ampliación de las restricciones vigentes por la pandemia de COVID-19 hasta el 21 de mayo, al tiempo que ha advertido de que la situación "no está resuelta".



En un mensaje grabado desde la Casa Rosada y compartido a través de la red social Twitter, Fernández ha reconocido que Argentina ha conseguido contener "el crecimiento exponencial de casos de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)" pero ha avisado de que "las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras". "Debemos continuar con medidas", ha zanjado.



"Hay zonas del país que están en situación de alarma epidemiológica, donde el sistema de salud está muy tenso", ha justificado, explicando que "allí --zonas como el AMBA-- se restringirá la circulación y actividades locales hasta las 19.00 horas (hora local) y (...) clases exclusivamente (...) a distancia".



Las clases únicamente se impartirán solo a distancia "donde la pandemia lo exige", ha reiterado el mandatario, que ha abogado por "poder lograr una presencialidad cuidada" en las escuelas. Después de señalar que, para el Gobierno, "la educación es prioritaria", ha remarcado que "en más de 20 provincias argentinas hay clases presenciales".



El mandatario ha sostenido que "el esfuerzo colectivo vale la pena" para enfrentar la ola de contagios de COVID-19 en Argentina y ha asegurado que comprende las "dificultades económicas y educativas" que tienen aparejadas las restricciones, informa la agencia de noticias oficial argentina, Télam.



No obstante, ha subrayado que, frente al coronavirus, hay que tomar "medidas firmes" y ha especificado que las nuevas medidas no tienen "especulación política". "Es mi responsabilidad tomar medidas contundentes para evitar que el descuido nos arrastre a un escenario de mayor gravedad", ha concluido.



NUEVO BALANCE DE DATOS DE CORONAVIRUS



El Ministerio de Salud de Argentina ha indicado este viernes que 357 personas han fallecidos a causa del coronavirus en la última jornada así como que se han registrado 22.420 nuevos positivos de la enfermedad.



Con el nuevo balance, las víctimas mortales de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia ascienden a 63.865 y los casos totales a 2.977.363.



Respecto al plan de vacunación, 7.950.437 de personas han sido inoculados con el fármaco contra el coronavirus, de los cuales 6.990.619 recibieron una dosis y 959.818 las dos.



Asimismo, un nuevo lote de 765.545 dosis de la vacuna Sputnik V ha llegado a Argentina este viernes que se suman a los 2 millones que llegaron esta semana del laboratorio Sinopharm, según recoge la agencia Télam.